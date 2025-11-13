Με τον Νοέμβριο να έχει φτάσει στη μέση του και τον χρόνο να κυλάει αντίστροφα έτσι ώστε να αρχίσουν να εφαρμόζονται στην πράξη τα μέτρα της ΔΕΘ από το τέλος του μήνα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί και πάλι σήμερα κοντά στους πολίτες, αυτή τη φορά στην Ελευσίνα, συνεχίζοντας τις περιοδείες του εντός και εκτός Αττικής.

Τα μέτρα ψηφίστηκαν στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή 7/11 και από το κυβερνητικό επιτελείο ξεχωρίζουν τη στήριξη στους νέους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει ανάρτηση στο TikTok για τα φορολογικά μέτρα που τους αφορούν όπως ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος στους νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok

Υπενθυμίζεται ότι ένας νέος με 980 ευρώ καθαρό εισόδημα τον μήνα θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και από τα 980 ευρώ θα πάει στα 1.071 ευρώ καθαρά. Δηλαδή σε ετήσια βάση το όφελός του θα είναι σχεδόν 1.300 ευρώ. Πάνω από έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο.

Αντίστοιχα νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ και αυτός θα έχει μηδενικό φόρο βάζοντας στην τσέπη του επιπλέον 2.000 ευρώ ετησίως.

Το κυβερνητικό επιτελείο μετράει τον αντίκτυπο της ενεργειακής διπλωματίας στην εκλογική βάση

Παράλληλα, το κυβερνητικό επιτελείο μετράει τον αντίκτυπο της ενεργειακής διπλωματίας και στην εκλογική βάση με την πρώτη δημοσκόπηση να αποτυπώνει κέρδη για τη γαλάζια παράταξη μετά τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στις 6-7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο.

Στην έρευνα της RealPolls η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στις προτιμήσεις των πολιτών, καθώς στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ σπάει το φράγμα του 30% και φτάνει στο 30,6% κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%.

Οι ενεργειακές συμφωνίες καταγράφουν ευρεία αποδοχή, τόσο για τις γεωτρήσεις της ExxonMobil στο Ιόνιο όσο και για τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου LNG, με σημαντικό μέρος των πολιτών να τις βλέπει ως θετικές για τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια απέναντι στην Τουρκία.

Κυβερνητικά στελέχη όμως σχολίαζαν και τη δημοσκόπηση της Interview στην οποία το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «κερδίζει» σε τέσσερις περιφέρειες.

Αυτό που σημείωναν είναι ότι η ΝΔ δεν συνηθίζει να επιτίθεται σε μια δημοσκοπική εταιρεία ή να αμφισβητεί τα αποτελέσματά της, αλλά διερωτώνται το εξής: «Πώς γίνεται στην ίδια δημοσκόπηση να έχουμε διαφορά double score, δηλαδή 29,2% η ΝΔ έναντι 15% το ΠΑΣΟΚ και το δεύτερο κόμμα να κερδίζει τέσσερις περιφέρειες;».

Αυτό που επισημαίνουν είναι ότι, όταν παρουσιάζονται τέτοιου είδους αποτελέσματα, το σωστό είναι να δημοσιοποιούνται και τα ποσοστά σε κάθε περιφέρεια.