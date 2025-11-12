Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok και σχολίασε τα μέτρα της ΔΕΘ που αφορούν τους νέους.

Στο βίντεο εμφανίζονται διάφοροι νέοι που περιγράφουν όσα ξέρουν για τα νέα μέτρα, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει: «Μάλλον οι νέοι με τους οποίους μιλήσανε δεν είχαν πολύ καλή ενημέρωση για αυτά που τους αφορούν. Την Παρασκευή τα μέτρα της ΔΕΘ ψηφίστηκαν στη Βουλή».

Στη συνέχεια, παραθέτει ένα παράδειγμα από τα μέτρα που αφορούν τους νέους, τονίζοντας: «Ένας νέος με 980 ευρώ καθαρό εισόδημα το μήνα θα έχει μηδενικό φόρο. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ».

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: