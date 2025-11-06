Έντονο καβγά είχαν σε εκπομπή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο Πέτρος Παππάς μίλησε επικριτικά για το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και ο Χρήστος Γιαννούλης αναφέρθηκε στα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα κάνω διάλογο κύριε Παππά με εσάς, δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου», είπε ο κ. Γιαννούλης, πυροδοτώντας την αντίδραση του Πέτρου Παππά, ο οποίος είπε: «Αυτό που λέτε είναι ακραίο και δείχνει την ποιότητα και το ήθος σας και πώς αντιλαμβάνεστε τους ανθρώπους γύρω σας». Μάλιστα, ο Χρήστος Γιαννούλης αποκάλεσε τον Πέτρο Παππά «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

«Ντροπή και αήθειες, θα μου μάθετε εσείς ελληνικά; Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;» απάντησε ο κ. Παππάς, συνεχίζοντας: «Εγώ έχω δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό, τι έχετε εσείς;»

«Είναι κακό να γλείφεις εκεί που φτύνεις. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεχαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια» είπε ο Χρήστος Γιαννούλης και χαρακτήρισε τον Πέτρο Παππά «τυχοδιωκτικά περιηγητή των κομμάτων» που, όπως είπε, «πρώτα έγινε ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει» απάντησε ο Πέτρος Παππάς με τον Χρήστο Γιαννούλη να επαναλαμβάνει πως «δεν θεωρώ ισότιμο συνομιλητή οποιονδήποτε τυχοδιώκτη της πολιτικής» και να λέει «αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν»

Ο καβγάς ξεκινά στο 6ο λεπτό του παρακάτω βίντεο: