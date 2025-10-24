Ένα δημοσίευμα από την Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκάλεσε αίσθηση καθώς αναφερόταν στο πιθανό ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδου να αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίλυση του Κυπριακού. Η ανάλυση της Washington Examiner έγραφε λοιπόν ότι η εκλογή του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη στα κατεχόμενα και η στροφή της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τη Δύση δημιουργούν μια σπάνια συγκυρία για να ξεπεραστεί το παγωμένο αδιέξοδο.

Συγκεκριμένα ανέφερες ότι ο Τραμπ, με την εμπειρία του σε περιφερειακές συμφωνίες όπως η εξομάλυνση σχέσεων Αρμενίας–Αζερμπαϊτζάν, θα μπορούσε να προσφέρει στην Άγκυρα στρατηγικά κίνητρα ανοίγοντας τον δρόμο για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. «Κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Τζίμι Κάρτερ και έπειτα έχει αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό την Κύπρο. Ο ΟΗΕ έχει φιλοξενήσει αμέτρητες γύρες ειρηνευτικών συνομιλιών που δεν οδήγησαν πουθενά. Η διαίρεση έχει εδραιωθεί σε ένα αδιέξοδο, με τις δύο πλευρές να γίνονται λιγότερο ενθουσιώδεις για την εξεύρεση λύσης. Οι προηγούμενες προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου έχουν επανειλημμένα καταρρεύσει.

Το 2004, μια πρόταση υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ εγκρίθηκε από τους Τουρκοκύπριους, αλλά απορρίφθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία από τους Ελληνοκύπριους, που φοβόντουσαν για ζητήματα ασφάλειας και τουρκική επιρροή. Η τελευταία σοβαρή προσπάθεια έγινε το 2017 στην Ελβετία, όπου οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και των δύο κυπριακών πλευρών κατέρρευσαν λόγω της παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων και των εγγυήσεων ασφαλείας. Τα ίδια προβλήματα συνεχίζουν να εμποδίζουν μια συμφωνία και σήμερα».

Η χρονική συγκυρία πάντως φαίνεται ότι ευνοεί την κινητικότητα. Σε δέκα ημέρες φτάνει στην Αθήνα η νέα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφοιλ ενώ μόλις χτες ο Αμερικανός πρόεδρος, πρότεινε ως νέο πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία τον Τζον Μπρέσλοου.

Πρόκειται για έναν Αμερικανός επιχειρηματίας ο οποίος έχτισε την καριέρα του στον βιομηχανικό τομέα πριν μεταπηδήσει στη φιλανθρωπία και την κοινωνική δράση.Αυτή θα είναι η πρώτη διπλωματική του θέση.

Επίσης ακούγεται για κινητικότητα στην περιοχή του Μασάντ Μπούλος, που είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Τραμπ και οποίος είναι γεννημένος στον Λίβανο από ελληνορθόδοξους γονείς. Ο κ. Μπούλος μίλησε με τον πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ σε μια συνάντηση που συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Τον περασμένο Αύγουστο ο κ. Μπούλος επισκέφθηκε την Aγκυρα όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, παρουσία και του Αμερικανού πρεσβευτή στη χώρα –επίσης στενού φίλου του προέδρου των ΗΠΑ– Τομ Μπάρακ.

Αν και το ακριβές περιεχόμενο των ενδεχόμενων συνομιλιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, οι πληροφορίες λένε ότι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την έναρξη μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στη λύση της διεθνούς διαιτησίας για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι καμία πρόταση δεν έχει έλθει στην Ελλάδα, ούτε υφίσταται και λόγος διαμεσολάβησης, και ότι οι ελληνικές θέσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ είναι γνωστές και ερείδονται αμιγώς στο διεθνές Δίκαιο. Καμία παρέκκλιση από τις θέσεις αυτές δεν πρόκειται να υπάρξει.