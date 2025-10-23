Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τη νέα ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ανέφερε ότι το Μνημείο χρησιμοποιήθηκε από τον πρωθυπουργό, ώστε να διχαστεί ο ελληνικός λαός.

«Ο πρωθυπουργός χρησιμοποιεί αυτό το σύμβολο για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Ο τρόπος που το έχει χειριστεί αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική, αλλά και την ντροπή», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του Μνημείου, δύο νόμοι και ένα άρθρο του Συντάγματος και έστρεψε τα πυρά του κατά του κ. Μητσοτάκη . «Φέρνει, λοιπόν, μία τροπολογία χωρίς κανέναν λόγο. Πάμε τώρα και στην ντροπή. Γιατί τώρα; Γιατί μετά από την απεργία πείνας ενός γονιού, που έχασε το παιδί του στα Τέμπη; Γιατί ρίχνει αλάτι σε μία ανοικτή πληγή στην καρδιά του ελληνικού λαού;» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Ουρά των άκρων, της τοξικότητας, του διχασμού έγινε ο ίδιος. Όταν απέτυχε να φτιάξει μία Ελλάδα ισχυρή, μια κοινωνία δίκαιη, μια ζωή χωρίς ακρίβεια, πού κατέφυγε; Να έχουμε διαφθορά, διχόνοια, ατιμωρησία. Σε όλα αυτά είναι πρωταγωνιστής».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι στα διλήμματα των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται με το πρόγραμμά του που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, για τον 13ο μισθό, τις 120 δόσεις, τις αλλαγές στο κράτος και τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που έχουμε ανάγκη να λειτουργεί καλύτερα. Και, αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, με μία γενναία πολιτική αλλαγή μπορούμε να έχουμε καλύτερες μέρες με περισσότερη ευημερία» ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη σεναριολογία γύρω από τις μελλοντικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας οργάνωσε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του. Στην αρχή έφυγε η κα. Αχτσιόγλου, μετά ο κ. Κασσελάκης, τώρα έχει έρθει σε μία πολύ δύσκολη θέση ο κ. Φάμελλος. Αυτά είναι παιχνίδια παρασκηνίου. Δεν με αφορούν. Θα κάνω τον αγώνα μου, με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με το πρόγραμμά μας, με το πολιτικό μας ήθος, με την αξιοπιστία μας, με τη σοβαρότητά μας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωταθλητής στη διαφθορά και την ατιμωρησία. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωταθλητής στην πολιτική αναξιοπιστία και στη διχόνοια του τόπου. Νομίζω ότι αυτά έχουν κριθεί. Ας πάμε σε μία άλλη μέρα, σε μία νέα σελίδα, με μια άλλη πολιτική που μπορούμε να εκφράσουμε».