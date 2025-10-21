Αποθεωτικά σχόλια για την κυβερνητική πρωτοβουλία του 1566 έκανε ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, ο οποίος σε ανάρτησή του μίλησε με θετικά λόγια για τη νέα δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία 1566 στον τομέα της Υγείας, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού.

Ο Καρανίκας έγραψε πως η λειτουργία του αριθμού που απαλλάσσει τους πολίτες από τα «κοράκια», όπως είπε, των ιδιωτικών εταιριών και πως η υπηρεσία «υπηρετεί τον λαό».

«Το ερώτημα μου και η ένσταση μου: Γιατί αυτό το λαϊκό μέτρο δεν έγινε τόσα χρόνια;», αναρωτιέται ο Καρανίκας και σημειώνει πως «από το 2018 που έληξε το μνημόνιο γιατί έπρεπε να πληρώνουμε στις ιδιωτικές εταιρίες για να κλείσουμε ένα ραντεβού;»

Στη συνέχεια, μιλά για «ιδεολογικό μπέρδεμα»: Τελικά ο 1566 ήρθε απο τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό. Αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ας είναι πολιτική και με στοιχεία»

Η ανάρτηση του προκάλεσε σχόλιο από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έσπευσε να τον επαινέσει δημόσια, γράφοντας πως «ο Καρανίκας έχει καλοπροαίρετη διάθεση και επιχειρήματα -πράγμα σπάνιο για έναν αριστερό». Ο ίδιος μάλιστα παραδέχτηκε πως «είχε πέσει έξω» στην αρχική του εκτίμηση για τον πρώην συνεργάτη του Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον «ικανό και έντιμο».

Η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα:

Το 1566 μας υπηρετεί δωρεάν.

Η ανάρτηση μου δεν θα ευχαριστήσει ούτε θα χαϊδέψει τα φανατικά μυαλά της αυτοαναφορικής δογματικής αριστεράς.

Το 1566

είναι αριθμός τηλεφώνου,

είναι για την υγεια μας,

είναι δωρεάν,

υπηρετεί τον λαό &

άρχισε να λειτουργεί από προχθές.

Χρειάστηκα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω ραντεβού και δεν υποχρεώθηκα να πληρώσω τα κοράκια των ιδιωτικών εταιριών της πενταψήφιας υπηρεσίας που πλούτιζαν εις βάρος μου όπως και εις βάρος του λαού.

Αυτή η εκμετάλλευση και κοροϊδία του λαού υπήρχε μέχρι σήμερα.

Το ερώτημα μου και η ένσταση μου:

Γιατί αυτό το λαϊκό μέτρο δεν έγινε τόσα χρόνια ;

Έψαξα να δω αν υπήρχε σε κάποια μας δέσμευση από κάποιο μνημόνιο αλλά δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.

Αν υπάρχει να μου το πείτε να ζητήσω ειλικρινά συγνώμη.

Αλλά και δέσμευση να υπήρχε θα υπήρχε προφανώς μέχρι το Μάιο του 2018 που ο Τσιπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια και μας έβαλε ξανά στην αγορά.

Από το 2018 που έληξε το μνημόνιο γιατί έπρεπε να πληρώνουμε στις ιδιωτικές εταιρίες για να κλείσουμε ένα ραντεβού;

Τελικά ο 1566 ήρθε απο τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό.

Αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ας είναι πολιτική και με στοιχεία.

Λοιπόν το 1566 άρχισε να λειτουργεί και αυτό μας σώνει από χρήμα που δίναμε στις ιδιωτικές εταιρίες.

Το διαδίδουμε για καλό μας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα,

απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, διότι έχει πάντα επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση, πράγμα σπάνιο για έναν Αριστερό