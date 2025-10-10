Η προστασία του καταναλωτή και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη «Στρογγυλή Τράπεζα για την Προστασία του Καταναλωτή», που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Plaza, στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας βασικών αγαθών. Επισήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη αξιολόγηση επενδύσεων και την αναβάθμιση των υποδομών πιστοποίησης, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Αρχής εποπτείας, με διοικητή και τρεις υποδιοικητές, κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η νέα Αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και επαρκές προσωπικό, ενώ θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες.

Ο υπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε τη σημασία της διακομματικής στήριξης αυτής της νέας Αρχής, επισημαίνοντας ότι «ο νόμος ισορροπεί την κοινωνία και την αγορά» και ότι η ανεξαρτησία του θεσμού θα εξασφαλίσει τη συνέπεια και τη συνέχεια στην εφαρμογή πολιτικών προστασίας του καταναλωτή, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών.