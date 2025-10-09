Τη διαβεβαίωση ότι οι πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2025, θα πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα, παρείχε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις αγροτικές ενισχύσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι υπαίτιοι των παρατυπιών και ότι το παράνομο καταχρασθέν ποσό θα επιστραφεί.

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, είπε ότι αυτές οι πληρωμές δεν έγιναν επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για τις 30 Ιουνίου 2025, και διαπιστώθηκαν κενά ως προς την καταβολή. «Αυτά τα κενά έχουν ξεπεραστεί», τόνισε ο Ιωάννης Καϊμακάμης και πρόσθεσε ότι έγιναν πλέον οι καταχωρήσεις των ελέγχων και τρέχει πλέον το σύστημα και πολύ σύντομα θα πάμε σε πληρωμές.

Σε ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη εάν υπάρχουν πιέσεις ή παρεμβάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη διοικητική λειτουργία του οργανισμού, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι δεν υπήρξαν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που μπορούσαν να εγείρουν τέτοιου είδους ερωτήματα, ενώ στην ερώτηση εάν κάνουν καλά τη δουλειά οι τεχνικοί σύμβουλοι, είπε ότι ως διοίκηση κληροδοτήσαμε τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί το 2023, και οι οποίες «εκτελούνται με τον πλέον θεσμικό τρόπο».

«Αυτό που εμείς λαμβάνουμε ως προς τα παραδοτέα, έρχεται μέσα από μία συγκεκριμένη θεσμοθετημένη επιτροπή, που έχει οριστεί στον οργανισμό από προηγούμενη διοίκηση. Μέχρι αυτή την ώρα, και όσο εγώ βρίσκομαι στον οργανισμό δεν έχω διαπιστώσει ότι παρεκκλίνει κάτι από τα όσα είναι ορισμένα στις συμβάσεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όσο για το εάν η απόφαση της κυβέρνησης για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι στη σωστή κατεύθυνση, ο Ιωάννης Καϊμακάμης είπε ότι, με καθαρά τεχνοκρατικό τρόπο, είναι μία κίνηση η οποία, θα δείξει αποτέλεσμα στο αμέσως επόμενο κοντινό μέλλον. «Θεωρώ ότι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ έχει να προσθέσει ένα “συν” στην όλη συζήτηση».

Σε ερωτήσεις της εισηγήτριας της μειοψηφίας, βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ο Ιωάννης Καϊμακάκης είπε ότι δεν ήταν ενήμερος με την πρόθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα να πάει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για τις καθυστερήσεις πληρωμών του Ιουνίου στα βιολογικά, στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομία, είπε ότι υπήρξε ανάγκη περαιτέρω ελέγχων. «Μαζί με τα ξερά, κάποιες φορές καίγονται και τα χλωρά. Αυτή η ενέργεια θα φέρει περισσότερη διοικητική διαφάνεια στις πληρωμές των πραγματικών δικαιούχων βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας και θα αντισταθμίσει, αυτή η καθυστέρηση στο μέλλον, αυτή την αδικία που υπέστησαν οι έντιμοι παραγωγοί» τόνισε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, απάντησε ότι δεν αντιλήφθηκε να παρεμπόδισε ο κ. Σαλάτας τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για το ποιος ευθύνεται για το χρήμα που φαγώθηκε στον Οργανισμό, ανέφερε: «Θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη. Εμείς, δίνουμε στοιχεία στις ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές. Αυτοί που καταχράστηκαν χρήμα, θα το ανακτήσουμε». Όσο για το εάν υπήρχε “κύκλωμα” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Δεν μπορώ να αποφανθώ επ’ αυτού. Απαιτούνται περισσότερα τεκμήρια για να καταθέσω τέτοια άποψη από δημοσιεύματα και από περιρρέουσα ατμόσφαιρα αφήνεται να εννοηθεί κάτι τέτοιο».

Εξάλλου, επεσήμανε ότι ο ίδιος έχει λάβει καταγγελίες στο προσωπικό ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιό του, τις οποίες διαβιβάζει αμελλητί στις εισαγγελικές Αρχές. «Έχουμε μπλοκάρει 30.244 ΑΦΜ τον Ιούνιο, κατόπιν εισήγησης υπηρεσιακών στελεχών, με υπόνοιες για παραπτώματα και μη σύννομα δικαιολογητικά», είπε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων»

Σειρά ερωτήσεων από βουλευτές της αντιπολίτευσης δέχθηκε στη συνέχεια ο κ. Καϊμακάμης για τις άλλες δραστηριότητές του και εάν αυτές προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων με το έργο του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εργάζομαι και Σαββατοκύριακα και έως αργά το βράδυ, όταν χρειάζεται, στον οργανισμό, ενώ θεωρώ τιμή μου που η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία», είπε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αλ. Αυλωνίτη είπε ότι «η οικογένεια μου λαμβάνει νόμιμα της επιδοτήσεις».

Απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Μεϊκόπουλο είπε ότι ο ίδιος είναι μέτοχος σε εταιρεία με ζωοτροφές ενώ για την εργασία του ως σύμβουλος εταιρείας αγροτοδιατροφής είπε ότι ήταν μελέτη που είχε αναληφθεί πέρυσι, και η οποία σχετίζεται με ένα master plan για την δημιουργία θύλακα υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων, που παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Στην ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη, εάν «αισθάνεστε ότι έχετε “σύγκρουση συμφερόντων”, όταν έχετε ταυτόχρονα εργασία σε μία εταιρεία, υπάρχουν πρόσωπα της οικογένεια σας που συνδέονται με επιδοτήσεις/ επιχορηγήσεις, δηλαδή με την ύλη και το αντικείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ;», ο κ. Καϊμακάκης είπε ότι η εταιρεία του δεν έχει καμία σχέση. Επανέλαβε μάλιστα ότι επιτρέπεται (η παράλληλη δραστηριότητά του) και ότι «τώρα, κάναμε το update με τα conflict, (στον ΟΠΕΚΕΠΕ), στη δουλειά που κάνουμε στο action plan». «Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», είπε ο κ. Καϊμακάμης, σημειώνοντας ότι «και για τους ίδιους τους υπαλλήλους τού ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων». Αν κάτι τέτοιο προκύψει στο μέλλον θα παραιτηθώ είπε ο μάρτυρας. Όσο για το εάν ο ίδιος λαμβάνει επιδοτήσεις, είπε ότι έχει κτηνοτροφική επιχείρηση και ότι δεν έχει λάβει ακόμα.