«Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy», σχολιάζει ο εκρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωση του.

Αναφέρει ότι «ο κ. Βάρρας ‘έδωσε’ τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης ‘έδωσε’ τον κ. Βορίδη, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά». «Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα», σχολιάζει, προσθέτοντας: «Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση… νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι ‘γαλάζιο’ το σκάνδαλο».

«Καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους. Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς. «Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι τον αποκαλύψεων μέχρι το τέλος», τονίζει.

Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά «για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ. Βορίδη, αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του», σημειώνοντας ότι «προφανώς είναι ρητορική ερώτηση».

Πηγή: ΑΠΕ