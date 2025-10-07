Διήμερη περιοδεία σε Ηλεία, Μεσσηνία και Λακωνία, πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Το πρόγραμμα της περιοδείας έχει ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/10/2025, ΗΛΕΙΑ:

11.15 – Συνέντευξη στο Olympia Forum VI (αίθουσα Κετσέας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Αρχαία Ολυμπία).

12.00 – Επίσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πύργου και συνάντηση με τη Διοικούσα Επιτροπή (Ξάνθου Εμμανουήλ 6, Πύργος).

13.00 – Συνέντευξη Τύπου στον χώρο του Εργατικού Κέντρου.

14.00 – Συνάντηση με Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας (Δικαστικό Μέγαρο Πύργου, 28ης Οκτωβρίου 13).

15.00 – Συνάντηση με κτηνοτρόφους και παραγωγούς στον Συνεταιρισμό “ΚΗΠΟΣ” (6° χλμ Ε.Ο. Πύργου – Πατρών).

19.00 – Ομιλία και συνάντηση με φίλους και μέλη του κόμματος στο καφέ “ΚΕΝΤΡΟΝ” (Μαθιού 1, Πύργος).

ΠΕΜΠΤΗ 9/10/2025, ΜΕΣΣΗΝΙΑ – ΛΑΚΩΝΙΑ:

9.30 – Επίσκεψη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας (Βενιζέλου Ελευθέριου 29, Κυπαρισσία).

10.30 – Επίσκεψη στα Γραφεία της Ομάδας Παραγωγών Φιλιατρών ΓΑΙΑ και συνάντηση με παραγωγούς και κτηνοτρόφους (κτίριο παλαιού Συνεταιρισμού Φιλιατρών) και στην Πρότυπη μονάδα «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (‘Αγιος Αθανάσιος Φιλιατρών).

13.15 – Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΣΥΚΙΚΗ (6ο χλμ Καλαμάτας – Μεσσήνης, Σπερχογεία) – Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

15.30 – Συνάντηση με φίλους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (ΑΕΡΙΚΟ, Κλεομβρότου 18, Σπάρτη).

17.30 – Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Eλαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς (Επαρχιακή Οδός Ανωγείων – ‘Αρνας, Παλαιοπαναγιά).

19.00 – Επιμελητήριο Γυθείου (Ξανθάκη 3, Γύθειο) – Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

