Έκτακτη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή, στις 17:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η διοίκηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Το παρασκήνιο

Έντονη αντίδραση προκάλεσε στην κυπριακή κυβέρνηση η στάση του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι «η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται» και ότι ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ «δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει».

Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, σύμφωνα με το οποίο ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε από τη ΡΑΕΚ την αναθεώρηση του εγκεκριμένου πλάνου πληρωμών και την αναγνώριση αυξημένων δαπανών. Ο ΑΔΜΗΕ διέψευσε ότι διεκδικεί άμεσα ποσό 82 εκατομμυρίων ευρώ και τόνισε πως ζητά μόνο την πρώτη δόση των 25 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχε συμφωνηθεί.

Η ΡΑΕΚ είχε εγκρίνει στις 31 Ιουλίου 2025 την καταβολή των 25 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο η Λευκωσία έχει καταστήσει σαφές ότι η εκταμίευση θα γίνει μόνο εφόσον υλοποιηθούν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα και παρουσιαστεί πειστικός οδικός χάρτης υλοποίησης.