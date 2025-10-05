Στο θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Ο κ. Κέλλας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι πιθανό lockdown περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος», ενώ διευκρίνισε ότι εάν επιβληθεί, δεν θα μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των 15 ημερών.

«Μέσα στο επόμενο 10ημερο θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδοτήσεων, που έχουν καθυστερήσει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο υπουργός.

Σχετικά με τα μηνύματα που έλαβαν πρόσφατα κάποιοι αγρότες στη Θεσσαλία να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν, ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι όταν συνέβη η θεομηνία Daniel, δόθηκαν κάποιες προκαταβολές κατά δήλωση των ίδιων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο των εξατομικευμένων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι σε λίγες περιπτώσεις, 2.600 επί συνόλου 38.000, οι προκαταβολές που έλαβαν ήταν μεγαλύτερες από αυτές που δικαιούνταν.