Περιορισμένα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία εμφανίζει ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σύμφωνα με τις δηλώσεις πόθεν έσχες για τα έτη 2023 και 2024 (οικονομικά έτη 2022 και 2023 αντίστοιχα). Τονίζει μάλιστα πως τα εισοδήματά του αποδίδονται απευθείας στον Περισσό. «Οι αποδοχές που έλαβα από τη βουλευτική μου ιδιότητα, είναι σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ έσοδα του Κόμματος και κατατέθηκαν στο κόμμα» όπως γράφει χαρακτηριστικά στις παρατηρήσεις.

Για το οικονομικό έτος 2022 λοιπόν, δήλωσε συνολικά έσοδα 75.050 ευρώ, που πήγαν στο Κόμμα. Στους τραπεζικούς του λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα εμφανίζονται καταθέσεις μόλις 5.520,46 ευρώ, ενώ στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται δύο διαμερίσματα στη Λαμία, τα οποία προήλθαν από γονική παροχή.

κ΄’οΣτην επόμενη δήλωση, που αφορά το οικονομικό έτος 2023, ο κ. Κουτσούμπας εμφανίζει έσοδα ύψους 66.157,68 ευρώ, τα οποία επίσης παραδόθηκαν στο Κόμμα. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 10.686,5 ευρώ, μοιρασμένες σε τρεις λογαριασμούς, ενώ προστίθεται και ένας ειδικός λογαριασμός βουλευτή που άνοιξε το 2023, χωρίς όμως υπόλοιπο. Η δε ακίνητη περιουσία του, παραμένει αμετάβλητη.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2024

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2023