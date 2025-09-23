Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης εμφανίστηκε στην εκπομπή «Buongiorno», λίγο μετά την επέμβαση καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε για την τοποθέτηση στεντ. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς μίλησε για τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε με την υγεία του.

«Είχα μια μικρή περιπέτεια υγείας, η οποία πήρε λίγη δημοσιότητα. Είχα μια κατάχρηση, το τσιγάρο, δεν καπνίζω τώρα. Νομίζω ότι δεν θα καπνίσω ξανά και το λέω αυτό και στον κόσμο. Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι λίγο άθικτος από διάφορες κακουχίες και τέτοιου είδους ζητήματα όταν τα ακούς, δεν περνάει από το μυαλό σου ή άμα περνάει, λες “εντάξει, δεν βαριέσαι, έχω λίγο καιρό ακόμα, νέος είμαι”. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει σίγουρα να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις, να προσέχουμε και να ακούμε τον οργανισμό μας. Σε μένα το πιο κρίσιμο είναι ότι ένιωσα κάτι, ένιωσα έναν πόνο. Όχι κάτι extreme που θα πεις “αυτό είναι, παίρνω το 166 πέφτω κάτω”. Ένιωσα έναν πόνο, μια ενόχληση στο στήθος. Μερικές φορές σου βαράει το καμπανάκι και πρέπει να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου για να το ακούσεις. Θα μπορούσα να μην είχα πάει στον γιατρό. Το είπα στη Ράνια εκείνη τη στιγμή και μου είπε “μην το συζητάς, πήγαινε στον γιατρό”», πρόσθεσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.