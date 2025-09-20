Πέντε κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες θέτει ο πρωθυπουργός δίνοντας έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και επενδύοντας στη συνέχιση της πολιτικής των φοροελαφρύνσεων, την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των πολιτών, τις μεταρρυθμίσεις και την ισχυροποίηση της Ελλάδας διεθνώς.

Οι άξονες αυτοί, οι οποίοι έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2030 σκιαγραφούν και την ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία της ΝΔ, όπως είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, όπου και εξελέγη νέος γραμματέας ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Το οικονομικό πλάνο της κυβέρνησης εδράζεται στον κανόνα της επιστροφής του μερίσματος ανάπτυξης στους λογαριασμούς των πολιτών και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίζει να κινείται το κυβερνητικό επιτελείο, ακολουθώντας κατά γράμμα τους δημοσιονομικούς κανόνες για να μην ξαναμπεί η χώρα σε περιπέτειες.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνοντας το παράδειγμα ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, η Γερμανία που κλυδωνίζονται αναδεικνύει τον κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας βάζοντας απέναντι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο – όπως υπογραμμίζει- υπόσχεται χωρίς να μπορεί στην πράξη να υλοποιήσει, επιχειρώντας ο Νίκος Ανδρουλάκης να είναι αρεστός στο εκλογικό του ακροατήριο.

«Έχουμε πολλά κόμματα αλλά δεν έχουμε καμία ουσιαστική αντιπρόταση» είπε επιχειρώντας να καταδείξει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοί του δεν έχουν κοστολογημένα προγράμματα και συνεπώς δεν αντιπαρατίθενται με επιχειρήματα αλλά με κριτική για την κριτική και αντίλογο για τον αντίλογο.



Εκλογές την Άνοιξη του 2027

Απευθυνόμενος στους γαλάζιους βουλευτές επισήμανε ότι τους επόμενους 20 μήνες μέχρι τις κάλπες του 2027 η κυβέρνηση θα ανεβάσει στροφές, προχωρώντας σε παραδοτέα ανά υπουργείο, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες του παρελθόντος, όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, οι πολεοδομίες, προκειμένου οι πολίτες να εξυπηρετούνται από το κράτος με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Απαντώντας στην κριτική για την αμφίπλευρη διεύρυνση μετά και την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ σημείωσε: «οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες».



Η ταυτότητα της παράταξης

Ανάπτυξη της οικονομίας, στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μείωση των φόρων, εποπτικός ρόλος του κράτους, φροντίδα για την κοινωνία, αταλάντευτη πίστη στα δίκαια της πατρίδας αποτελούν – όπως είπε ο πρωθυπουργός- βασικά στοιχεία της παράταξης της ΝΔ.

Στα τέλη Νοεμβρίου θα διεξαχθούν προσυνέδρια, εσωκομματικές εκλογές με επανεγγραφή νέων μελών, ενώ το συνέδριο της ΝΔ θα γίνει την Άνοιξη του 2026 και θα αποτελέσει την τελευταία μεγάλη κομματική εκδήλωση πριν από τις εκλογές.

Συνεπώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σήμα στο εσωτερικό της παράταξης για ενεργοποίηση, συσπείρωση και ένα ενωτικό μήνυμα απαραίτητο για την επόμενη μέρα. «Καλούμαστε σήμερα να ισορροπήσουμε μεταξύ της ανάγκης του να αφουγκραστούμε μια κοινωνία η οποία έχει δυσκολίες, αλλά από την άλλη να κρατήσουμε μέσα μας αυτή την αισιοδοξία και την πίστη ότι ναι, παρά τις δυσκολίες, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. θα γίνουν καλύτερα» είπε χαρακτηριστικά.