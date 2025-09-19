Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας συνεδριάζει, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα της Ομάδας.

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου ξεκίνησε η συνεδρίαση στη Βουλή.

«Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωής του θα κοβόταν τόσο απρόοπτα και τραγικά. Χάσαμε έναν σπουδαίο και ευγενή άνθρωπο και το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν. Η πρότασή μου είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, είναι μια ψύχραιμη φωνή και έχει να δώσει πολλά και έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και στο κόμμα και στη Βουλή», είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του.

Επίσης, ο πρωθυπουργός είπε ότι «τον δρόμο θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές που ανακοίνωσα στη ΔΕΘ».

«Πρώτη είναι η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης. Δεύτερη είναι η στήριξη να την παρέχουμε με διαρκείς μειώσεις φόρων που είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Τρίτη είναι η συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων με μέτρα που θα ισορροπούν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Τέταρτη είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλεια παντού. Το επόμενο πανεπιστημιακό έτος θα ξεκινήσει χωρίς καμία κατάληψη σε κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Πέμπτη είναι το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας και κινήσεις στην άμυνα τη φύλαξη των συνόρων, τις αυξήσεις στα στελέχη των ΕΔ και τις αποφάσεις που πήραμε στο ΚΥΣΕΑ όχι μόνο στην απόκτηση 4ης Belharra@, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων. Όλα αυτά είναι ταυτοτικά της ΝΔ. Είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατ. συμπολίτες μας. Είμαστε και η παράταξη των νέων όταν κανείς τους έως τα 25 έτη δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος. Και οι έως 30 ετών μειωμένο φόρο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε η παράταξη δίπλα στην ελληνική οικογένεια»

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός τόνισε πως: «Είμαστε η παράταξη δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Είμαστε δίπλα στα πιο δυναμικά μεσαία στρώματα, γιατί μειώνουμε τον φόρο εισοδήματος και είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στην ελληνική επικράτεια. Σε 12.000 οικισμούς έως 20.000 κατοίκους ο ΕΝΦΙΑ θα έχει μηδενιστεί. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στα ακριτικά νησιά από τη Σαμοθράκη έως το Καστελόριζο. Θα δουν μείωση του ΦΠΑ κατά 30%. Είδα στη Λήμνο τη χαρά των νησιωτών μας. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους και βλέπουν τις απολαβές τους να αυξάνονται και μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα λυτρωθούν από την προσωπική διαφορά και είμαστε εκείνη η παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ και θα δίνεται κάθε Νοέμβριο, ενώ θα επιστρέφεται και σε όλους τους ενοικιαστές ένα ενοίκιο κάθε χρόνο».

«Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και “πράσινα λεφτόδεντρα”»

Αφήνοντας αιχμή για τον Αλέξη Τσίπρα είπε: Η διαφορά μας αναδείχθηκε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων της ΔΕΘ. Εκεί που κάποιος πρότεινε πατριωτικούς φόρους εμείς κάναμε πράξη τις υποσχέσεις πατριωτικών φοροαπαλλαγών. Και άλλοι μιλούσαν για πράσινα λεφτόδεντρα.

Η αντίστιξη στο πλεόνασμα λαϊκισμού δεν μπορεί να είναι άλλο από την προβολή των δικών μας προτάσεων και του έργου μας. Θέλω να σας ζητώ στο δημόσιο λόγο σας να λέτε ότι επί δικών μας ημερών δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και μειώθηκαν 83 φόροι. Υλοποιήσαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έγινε πράξη το gov.gr και προχωράμε στην μετεξέλιξή τους και ξεσκεπάζουν την φοροδιαφυγή ανοίγοντας τον δρόμο για νέα μέτρα στήριξης. Αναβαθμίζονται νοσοκομεία και κέντρα υγείας και όταν ρωτάμε τους πολίτες για το ΕΣΥ προφανώς υπάρχουν αδυναμίες. Αναγνωρίζουμε και τα πολλά καλά που γίνονται στο ΕΣΥ. Για το ΕΣΥ να πούμε ότι έχει μεγάλη αναγνώριση από τους πολίτες το θέμα των προληπτικών εξετάσεων και οι κινητές μονάδες υγείας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.