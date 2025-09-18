Κλείδωσε η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι αναμένεται να αναχωρήσει ο πρωθυπουργός για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκινά το πρωί της Τρίτης, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.