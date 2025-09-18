«Βασική δουλειά μας είναι να προωθούμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες μόνο για το δεύτερο εξάμηνο είναι 25, τέσσερις κάθε μήνα και μία ανά εβδομάδα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Για τα τρέχοντα θέματα όπως το μεταναστευτικό, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και η μείωση των ροών εμφανής, ενώ ζητήθηκε σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις: «Αν πάρουμε τοις μετρητοίς τις δημοσκοπήσεις, έχουμε μια επαναφορά των πραγμάτων εκεί που ήμασταν στο τέλος Ιουνίου. Ο ΟΠΕΚΕ έπληξε δημοσκοπικά και αφαίρεσε κομμάτι της ανάκαμψης, πριν γίνει η επαναφορά. Η ΝΔ προηγείται με σημαντική διαφορά έναντι άλλων κομμάτων που είναι προφανές ότι δεν μπορούν να βρουν την περπατησιά τους, πολιτικά και δημοσκοπικά. Ανεξάρτητα εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και η βασική δουλειά μας είναι να προωθούμε μεταρρυθμίσεις», τόνισε.

«Νομίζω ότι αυτό είναι που δικαιώνει το έργο κάθε κυβέρνησης και που στο τέλος θα της επιτρέψει να πει αυτό που επαναλαμβάνει συχνά και ο πρωθυπουργός: Το είπαμε και το κάναμε», πρόσθεσε.

Μεταναστευτικό: Δεν εφησυχάζουμε

Σε σχέση με το 2024 είναι αισθητή η μείωση των ροών στην Ελλάδα από όλες τις εισόδους συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης που υπήρξε αύξηση τον Ιούλιο, αλλά υποχώρησε. Είναι βέβαιο ότι η αυστηρότητα τόσο σε επίπεδο επιτήρησης όσο και χορήγησης ασύλου επέδρασε θετικά, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέροντας ότι όλα τα υπουργεία έχουν κινητοποιηθεί.

«Σε συνεννόηση με τις αρχές της Κρήτης πρέπει να βρεθεί μια λύση αντί να μπαίνουν σε πολυχώρο χωρίς στοιχειώδη υποδομή. Καλό θα ήταν να υπάρχει κατάλληλη υποδομή χωρίς δυσμενή επίδραση στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Ως Κρητικός το λέω: Καλύτερα να βρεθεί τρόπος διαχείρισης παρά να παριστάνεται ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Όλοι επηρεάζονται όλοι, είμαστε Έλληνες και όλοι θέλουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση», πρόσθεσε.

«Εναπόκειται στην ΕΛΣΤΑΤ να απαντήσει»

Αυτό το οποίο έχει υποστηριχθεί είναι άστοχο και εθνικά επικίνδυνο. Εναπόκειται στην ΕΛΣΤΑΤ να απαντήσει, διότι, όπως ξέρετε, υπάρχει η αυτονομία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να αφεθεί η ιδέα ότι τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας δεν είναι σωστά, γιατί αυτό θα έχει επίδραση στην εθνική οικονομία, είπε ο κ. Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση για δημοσίευμα περί μαγειρέματος των στοιχείων ανάπτυξης.

Υπάρχει δημόσια τοποθέτηση χθες του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ξεκάθαρα βγήκε αισθανόμενος την ανάγκη να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, πρόσθεσε.

«Άλλο η αντιπολίτευση και άλλο αυτό»

Είδα για μια ακόμη φορά εκπροσώπους ξένων funds, μεγάλων επενδυτικών ομίλων να δίνουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση στην Ελλάδα, για την πρόοδο που έχει γίνει, στην αύξηση των επενδύσεων, στην αύξηση των εξαγωγών, στη μείωση της ανεργίας, στη βελτίωση προφανώς του συνολικού οικονομικού κλίματος. Δεν έχουν συνωμοτήσει όλοι υπέρ της κυβέρνησης προκειμένου να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Θα έλεγα όμως και το λέω με όλο το σεβασμό σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, να στεκόμαστε σε αυτά στα οποία μπορούμε πράγματι να κάνουμε κριτική, όχι να ανοίγουμε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν θα έπρεπε να ανοίξει, όχι μόνο δεοντολογικά, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη χώρα, αλλά και γιατί δεν υπάρχει τίποτε. Άλλωστε η ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί με πολύ αυστηρούς κανόνες από την περασμένη δεκαετία και σε απόλυτη συνεργασία με την Eurostat. Επομένως, ας έχουμε κάποια όρια. Άλλο η αντιπολίτευση και άλλο αυτό.

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει το όραμα του Κ. Καραμανλή»

«Η ΝΔ ήταν και παραμένει ένα μεγάλο κόμμα. Πολλοί από τους ψηφοφόρους μας των τελευταίων εκλογών παλαιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους ενοχοποιήσουμε. Κάθε κόμμα επιζητά περαιτέρω ψηφοφόρους. Άλλωστε με πολλά από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα έχουμε συγκυβερνήσει στην κυβέρνηση Σαμαρά και η Νέα Δημοκρατία παραμένει, μην το ξεχνάμε αυτό, αυτό που είχε σχεδιάσει από την αρχή και είχε οραματιστεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ένα κόμμα που ξεκινάει από τη δημοκρατική Δεξιά και φτάνει μέχρι την Κεντροαριστερά», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε ερώτηση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προτεραιοποιεί τις αποζημιώσεις επιπλέον των υγειονομικών μέτρων.

Η ΔΕΘ ανήκει στο Υπερταμείο με όσους κανόνες αυτό συνεπάγεται και η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προστεθούν δύο εκπρόσωποι στο νέο διοικητικό συμβούλιο, ένας της Περιφέρειας ένας του Δήμου Θεσσαλονίκης, είπε.

Σχετικά με τη στεγαστική πολιτική ανέφερε ότι τα θέματα είναι σε διαρκή εξέταση. «Ένα πράγμα πάντως που σίγουρα θα συμβεί στους επόμενους μήνες τώρα τον Νοέμβριο, είναι ότι θα καταβληθεί ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές εκείνους οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και πληρούν οι περισσότεροι, έτσι ώστε να υπάρχει μια στήριξη από την πλευρά του κράτους βάσει και των πλεονασμάτων που έχουν.»

«Έχουμε στην οικονομία πλεονάσματα τα οποία με τη σειρά τους έχουν προκύψει λόγω του ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις άλλες χώρες της Ευρώπης και λόγω του ότι έχουμε σημαντικές επιτυχίες στο επίπεδο της φοροδιαφυγής, τέτοιες που δεν υπήρχαν ποτέ στη σύγχρονη οικονομική ιστορία του τόπου», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.