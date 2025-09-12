Στο πακέτο της ΔΕΘ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα. Ο ίδιος έκανε λόγο για «έμμεση αύξηση μισθών από την 1η Ιανουαρίου του 2026».

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός δίνουν όσα περισσότερα μπορούν με βάση τα δημόσια οικονομικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με μοναδικό κριτήριο τα μέτρα αυτά να έχουν μόνιμο χαρακτήρα».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση προς τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», ενώ πρόσθεσε ότι «οι μειώσεις φόρων αφορούν στην πραγματικότητα τους μισθωτούς, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι αύξηση εισοδήματος γιατί στο εκκαθαριστικό που θα δουν για το έτος 2026 και μετά θα δουν μικρότερο φόρο».

«Το 2019 οι νέοι πλήρωναν φόρο έως 3.500 ευρώ και τώρα το μηδενίζουμε», ανέφερε και συνέχισε: «Ο χώρος της Αριστεράς μπορεί να έχει συνηθίσει τους νέους να κάνουν καταλήψεις. Στην πραγματικότητα όμως αυτές είναι μειοψηφίες. Οι περισσότεροι νέοι σπουδάζουν, παλέυουν και κάποιοι κάνουν και δεύτερη δουλειά», ενώ διαμήνυσε ότι «σχεδόν 300 χιλιάδες νέοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα της κυβέρνησης».