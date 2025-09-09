Συγκλονισμένος είναι ο Mike Psillakis, δίδυμος αδερφός του ομογενή Mercury Psillakis, τον οποίοι κατασπάραξε καρχαρίας σε παραλία του Σίδνεϊ.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε πως «αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της ζωής μου. Ήταν το Γιν μου, ήμουν το Γιανγκ του. Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου. Ήμασταν τηλεπαθητικοί. Μοιραζόμασταν την ίδια ψυχή».

«Ο Mercury ήταν η ζωή μου, το δεξί μου χέρι. Λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον δεσμό που είχαμε μεγαλώνοντας. Είχαμε τη δική μας γλώσσα και μοιραζόμασταν τα ίδια όνειρα, κυριολεκτικά. Οι εμπειρίες που ζήσαμε μαζί ήταν πραγματικά μοναδικές», πρόσθεσε, σύμφωνα με δημοσίευμα του news.com.au.

«Να εκφράζετε όλα σας τα συναισθήματα, χαρά, λύπη, θυμό. Να λέτε στους αγαπημένους σας ότι τους αγαπάτε. Να τους κρατάτε σφιχτά. Να αφήνετε στην άκρη το φίλτρο που κρύβει ποιοι πραγματικά είστε. Ήταν παθιασμένος με την αυθεντικότητα. Ήταν η ψυχή κάθε γιορτής και η ενέργειά του γέμιζε κάθε χώρο», πρόσθεσε στη συνέχεια.