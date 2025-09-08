Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις», o προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού.

Ως προς τα μέτρα που έχουν επιπτώσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ανέφερε πως «πρώτος λόγος είναι ότι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό το Σάββατο και θα εξειδικευτούν αργότερα στις 11:00 η ώρα σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών. Καλύπτουν πάνω από 4.000.000 φορολογούμενους. Καλύπτουν λοιπόν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ακούστηκαν αυτά που ακούστηκαν, είναι ότι οι εργαζόμενοι κυρίως, αλλά φυσικά αυτό αφορά και τους συνταξιούχους, αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι φορολογούνται με τη φορολογία εισοδήματος. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι τα χρόνια της κρίσης σήκωσαν στην πλάτη τους την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Και οι άνθρωποι αυτοί επίσης, παρά το γεγονός ότι είδαν αυξήσεις πραγματικού εισοδήματος τα τελευταία έξι χρόνια, ίσως είδαν τη λιγότερη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Άρα λοιπόν, δημιουργήθηκε ένας χώρος δημοσιονομικός από τις καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αυτά τα χρόνια.

Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, είχαμε και μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση των εσόδων από τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εδικαιούντο να στηριχθούν περισσότερο, έχοντας σηκώσει στην πλάτη τους το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας.

Έχοντας δει τις σχετικά μικρότερες αυξήσεις στο πραγματικό τους εισόδημα τα τελευταία έξι χρόνια. Αν ήταν κι αυτές σημαντικές, βεβαίως, όπως και στο σύνολο της οικονομίας, είχαμε ανακάμψει και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα πω σήμερα όλοι και αυτό είναι απόλυτα λογικό, κοιτάνε τη βελτίωση του μηνιαίου του εισοδήματος με βάση αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν.

Είναι η αύξηση της αγοραστικής δύναμης σε μία περίοδο στην οποία υπάρχει μία πίεση λόγω του πληθωριστικού σοκ που είχε όλη η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι η προτεραιότητα σε όλους».

Μιλώντας για τη φορολογική μεταρρύθμιση και το δημογραφικό, ο κ. Αργυρού, τόνισε πως: «Το τρίτο πράγμα το οποίο εδώ πρέπει να πούμε είναι ότι πέραν της τόνωσης της αγοραστικής δύναμης, καθώς επίσης και πέραν του πολύ ισχυρού αναπτυξιακού αποτυπώματος που έχει αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση, είναι και μια φορολογική μεταρρύθμιση η οποία είναι προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Δεν λέω ότι από μόνη της θα λύσει το δημογραφικό ζήτημα της χώρας, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συνεισφορά στο να φτιάξουμε μια ουσιαστική και επιτυχημένη δημογραφική πολιτική, γιατί καλύπτει και τους πολύτεκνους.

Και πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Είναι η πρώτη φορά που μία φορολογική μεταρρύθμιση δίνει μία έμφαση στους νέους ανθρώπους. Είναι η πρώτη φορά που οι νέοι άνθρωποι εισπράττουν κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό στην αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας.

Και βέβαια αυτό είναι ένας μηδενικός φορολογικός συντελεστής μέχρι 20.000 ευρώ για τους νέους μέχρι 25 ετών και μία πολύ σημαντική φορολογική μείωση για τους ανθρώπους που είναι μεταξύ 26 και 30.

Άρα είναι μία δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, μία οικονομικά αναπτυξιακή φορολογική μεταρρύθμιση, μία φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την Δημογραφική εξέλιξη της χώρας».

Ακολούθως είπε για τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες: «Νομίζω ότι το σύνολο των συνταξιούχων φορολογουμένων που έχουν προσωπική διαφορά θα δουν αυξήσεις από την 1η -1-2026.

Θα εξειδικευτούν αυτά περισσότερο σήμερα στις 11 η ώρα από το υπουργείο Οικονομικών. Και βεβαίως η μεγάλη είδηση για τους ανθρώπους αυτούς είναι ότι σε δύο βήματα και το 2026, το 2027.

Μηδενίζεται η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, θέλω να πω το εξής. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις ωφελούνται.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι μπαίνουν στη φορολογία εισοδήματος. Ισχύει και γι αυτούς ότι ισχύει και για τους υπόλοιπους. Οι επιχειρήσεις της χώρας έχουν ωφεληθεί όλα αυτά τα 6 χρόνια, σε προηγούμενο στάδιο από πολύ σημαντικές μειώσεις φόρων. Να θυμίσω ότι από φορολογικό συντελεστή 28% η κυβέρνηση έχει από την προηγούμενη τετραετία κατεβάσει στο φορολογικό συντελεστή στο 22».

Μιλώντας για τις επιχειρήσεις, ανέφερε: «Οι επιχειρήσεις έχουν τα εξής πλεονεκτήματα, πέραν βεβαίως του 22% που είπα.

Τη μείωση του φόρου των μερισμάτων στο 5% και ούτω καθεξής. Ωφελούνται από το γεγονός ότι υπάρχει μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων είναι προφανή. Έχουμε αύξηση απασχόλησης.

Δεν μπορείς να αυξήσεις την απασχόληση αν δεν πας καλά.

Έχουμε αύξηση των τζίρων. Καταγράφονται αυτά στα φορολογικά στοιχεία. Έχουμε αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και η συγκεκριμένη φορολογική μεταρρύθμιση κάνει και δυο πολύ καλά πράγματα και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Το πρώτο είναι προφανώς ότι δίνει αγοραστική δύναμη στο αγοραστικό κοινό, στους πελάτες, στους φορολογούμενους, στους ανθρώπους οι οποίοι ψωνίζουν.

Το δεύτερο είναι ότι μέσα από μια πολύ σημαντική αύξηση του καθαρού εισοδήματος των εργαζομένων, έχουν καλύτερα περιθώρια σε ό, τι αφορά το μισθολογικό τους κόστος.

Υπάρχει, θα υπάρχει μικρότερη πίεση επάνω στις επιχειρήσεις ούτως ώστε να υπάρξουν οι αυξήσεις στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων μέσω μιας πληθωριστικής αύξησης μισθών».

Ο κ. Αργυρού αναφέρθηκε στο τεκμαρτό εισόδημα, λέγοντας: «Κατ αρχάς να πούμε ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν εχθές σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται στη μείωση της φοροδιαφυγής που προήλθε και από εκεί.

Άρα εδώ έχουμε κάτι το οποίο δούλεψε και αυτό είναι κάτι το οποίο μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση.

Νομίζω ότι σε ό, τι αφορά το τεκμαρτό εισόδημα, αυτό το οποίο είναι ο στόχος είναι όσο ανεβαίνουν οι δηλώσεις στην εφορία από τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών, το τεκμαρτό εισόδημα σταδιακά θα καταστεί ανενεργό.

Εκ των πραγμάτων όμως, δεν είμαστε ακόμα εκεί.

Είναι μια συζήτηση που κάναμε πέρσι αναλυτικά. Η φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε πέρσι σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες είχε το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δεν νομίζω ότι είναι παράλογο να πει κανείς ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας που φορολογείται με τεκμαρτό εισόδημα τον μισθό του ανθρώπου που παίρνει τον κατώτατο μισθό πληρώνει κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό.

Έγιναν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις φέτος σε ό, τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς.

Είναι σημειακό, αλλά νομίζω ότι το συνολικό φορολογικό τοπίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα.

Δηλαδή επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ανέλαβε η κυβέρνηση το 2019».

Στη συνέχεια για τον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, είπε πως: «Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να μειώσεις ΦΠΑ σε νησιά μικρά.

Δεν σου δίνει τη δυνατότητα όμως να το κάνεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Τώρα για τα συγκεκριμένα νησιά, είναι νησιά τα οποία είναι μικρά και έχουν κατά κάποιο τρόπο ένα επιπλέον κόστος μεταφοράς. Εκεί κατά συνέπεια, μπορεί κανείς να παρέμβει ούτως ώστε με τη μείωση του ΦΠΑ να μειώσει το πρόβλημα συνδεσιμότητας που έχουν αυτά τα νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Κατά συνέπεια, είναι εδώ χρησιμοποιείται ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από αυτή την οδηγία, ώστε να είναι η βάση ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε αυτά τα νησιά όσο το δυνατόν πιο ίσοι».

Συνέχισε λέγοντας για το ίδιο θέμα: «Οι μειώσεις οι οποίες έγιναν για τα μικρά νησιά γίνονται ούτως ώστε αφενός μεν κατά τη διάρκεια του χειμώνα που δεν υπάρχει αυτή η τουριστική κίνηση, να υπάρχει μία μείωση των τιμών για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, αλλά το βασικότερο είναι ότι με αυτό τον τρόπο η μείωση του ΦΠΑ σε ό, τι αφορά το κοστολόγιο των προϊόντων, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μεταφορικό κόστος γι αυτά τα μικρά απομακρυσμένα νησιά, φέρνει τις τιμές σε μια ίση βάση με την ηπειρωτική Ελλάδα».

Ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, σχολίασε πως: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πει σε κανένα κράτος μέλος ποιος είναι ο ΦΠΑ τον οποίο θα εφαρμόσει εντός των συνόρων της. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία να σου λέει ότι πρέπει να μειώσεις το ΦΠΑ στα τρόφιμα ή σε μια υπηρεσία σε ένα άλλο προϊόν.

Αυτό το οποίο υπάρχει, είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία σου δίνει τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να το κάνεις αυτό για λόγους οι οποίοι δεν είναι της παρούσης. Η Ελλάδα είχε καθυστερήσει λίγο να ενσωματώσει αυτήν την κοινοτική οδηγία που σου δίνει τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση.

Άρα το μήνυμα ότι η Ελλάδα είχε υποχρέωση να μειώσει το ΦΠΑ είναι λάθος. Δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ενσωματωθεί αυτή η οδηγία στο ελληνικό δίκαιο και γι αυτή την καθυστέρηση, όπως συμβαίνει τακτικά και όχι μόνο στην Ελλάδα. Όταν καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σου στέλνει μία επιστολή, μία προειδοποιητική επιστολή και σου λέει ότι πρέπει να την ενσωματώσει στο δίκαιο.

Εστάλη μία τέτοια επιστολή και αυτή η οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο τον Ιούλιο. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι όπως παρουσιάστηκε. Δεν έχει καμία υποχρέωση καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα αυξηθούν τα επιδόματα, είπε: «Η λογική στην χθεσινή φορολογική μεταρρύθμιση είναι η λογική που πηγαίνει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων και στη βελτίωση της οικονομίας μέσω της εργασίας.

Το μεγάλο αναπτυξιακό μήνυμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη είναι ότι η εργασία πληρώνει με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στον κόσμο είναι ότι και στους νέους και στους μεγαλύτερους ανθρώπους είναι ότι η συμμετοχή σας στην αγορά εργασίας, η προσπάθειά σας να βρείτε δουλειά, θα είναι οικονομικά επωφελής για εσάς.

Για να υπάρξει κατανομή πρέπει πρώτα να υπάρξει παραγωγή και αυτό ακριβώς είναι αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει την παραγωγή γιατί αυξάνει τα κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Το δεύτερο μεγάλο πράγμα το οποίο κάνει είναι ότι ανταμείβει τη μεσαία τάξη και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν υψηλότερο από το μέσο μισθό και το μέσο μισθό, αλλά εντούτοις δεν παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Ένας άνθρωπος που παίρνει 2.000 ευρώ καθαρά δεν είναι ένας πλούσιος άνθρωπος.

Άρα δίνεις τη δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε παραγωγική διαδικασία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, να το κάνουν κρατώντας μάλιστα περισσότερα χρήματα και βεβαίως καλή τη γενιά του brain drain να επιστρέψει πίσω. Είναι μια βαθιά αναπτυξιακή μεταρρύθμιση και είναι μόνιμη και γι αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα κάνει μια πολύ σημαντική συνεισφορά».