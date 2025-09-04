Ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει το τελευταίο διάστημα να εντείνει τη δημόσια παρουσία του, γεγονός που τροφοδοτεί συζητήσεις για πιθανή επιστροφή του στη σφαίρα της πολιτικής.

Λίγες ώρες μετά την ομιλία του σε εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε σε νέα ανάρτηση, υπενθυμίζοντας απόσπασμα από την παρέμβασή του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στις 10 Ιουνίου, μέσα από την οποία άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Ο ίδιος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των χασμάτων».

Παράλληλα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία, αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους», προκαλώντας συζητήσεις αλλά και σενάρια περί πιθανής ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.