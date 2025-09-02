Συναντήσεις με οικονομικούς, εργασιακούς, παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενόψει της παρουσίας του κόμματος στην 89η ΔΕΘ, όπου, με διαδικασία δημόσιου διαλόγου, θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του κόμματος.

Στις συναντήσεις με τη ΓΣΕΕ, τον ΣΕΤΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΑΔΕΔΥ ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε τις νομοθετικές προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και για την άμεση μείωση των έμμεσων φόρων με μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε επίσης την πρόταση του κόμματος για 120 δόσεις για τα χρέη των επαγγελματιών (με παράλληλο κούρεμα των επιτοκίων και του κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις), μέτρο που πρέπει να συνδεθεί με την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης.

«Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης και της μείωσης της κατανάλωσης. Η ακρίβεια, για την οποία ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, πλήττει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Υπάρχει και το επιπλέον πρόβλημα, της χαμηλής ρευστότητας και της πρόσβασης στις χρηματοδοτήσεις και στις πιστώσεις. Αντί να υπάρχει ένας πλουραλισμός στην αγορά, έχουμε μόνο χρεώσεις, προμήθειες, κατασχέσεις και βάρη από τις τράπεζες προς τους μικρομεσαίους».

Επίσης, εξέφρασε την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών και ζήτησε την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όταν ρυθμίζονται οι οφειλές.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι η Δημόσια ΔΕΗ, η ουσιαστική συμμετοχή του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και η χρηματοδότηση ενός Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης από τη φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ είναι μέτρα τα οποία θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την οικονομία και την κοινωνία.

«Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιείται η αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας»

Με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και τις απαράδεκτες εξαγγελίες για την άρση μονιμότητας, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί να δημιουργήσει εχθρούς και να θρέψει τον κοινωνικό αυτοματισμό για να καλύψει τα σκάνδαλα και την ανεπάρκεια της».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «απαράδεκτο έκτρωμα» το εργατικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, τονίζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψέματα να καλύψει την εργατική σκλαβιά που ετοιμάζει. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη σημασία επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στάθηκε στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

«Είναι νάρκη ο υπερτουρισμός»

Επίσης, τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι νέοι και οι νέες να μείνουν στη χώρα -και ειδικά στην περιφέρεια- για να έχουν προκοπή και ευκαιρίες για μια υγιή επιχειρηματικότητα, ενώ επισήμανε την ανάγκη να αποκτήσει η τουριστική επιχειρηματικότητα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και αειφορίας και να επεκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Δεν μπορεί να προχωρήσει ο τουρισμός αν δεν έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία, που να εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και τους κανόνες. Η τουριστική επέκταση χωρίς σχεδιασμό και υποδομές θα οδηγήσει στην υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται ο τουρισμός. Είναι νάρκη ο υπερτουρισμός. Θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Η συγκέντρωση της οικονομίας σε λίγους, δημιουργεί υπερκέρδη που πλήττουν την υγιή επιχειρηματικότητα του τουρισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η ευρωπαϊκή και η ελληνική κανονικότητα είναι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, να ζουν και να αμείβονται καλά μ’ ένα οκτάωρο δουλείας, να έχουν φτηνά καταναλωτικά αγαθά και ενέργεια, να μην κινδυνεύουν να τους πάρουν το σπίτι οι τράπεζες και ταυτόχρονα να έχουν καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα αυτής της Ελλάδας θα καταθέσει στη ΔΕΘ».

Στη συνάντηση με τη ΓΣΕΕ συμμετείχε ο πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος, ο ΓΓ Νίκος Φωτόπουλος, ο Γραμματέας Οργανωτικού Βαγγέλης Μουτάφης, ο Γραμματέας Οικονομικού Γιώργος Γεωργακόπουλος, ο αναπληρωτής ΓΓ Θανάσης Δανούσης, ο αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού Απόστολος Ραυτόπουλος και ο Γραμματέας Επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης Γιώργος Χριστόπουλος.

Από τον ΣΕΤΕ συμμετείχε ο πρόεδρος του ΔΣ Γιάννης Παράσχης, οι αντιπρόεδροι Λύσανδρος Τσιλίδης, Καλλίνικος Καλλίνικος και Αγάπη Σμπώκου και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αλέξανδρος Θάνος.

Εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε ο πρόεδρος Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος του ΕΕΑ και μέλος του προεδρείου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο ΓΓ Σωτήρης Κοτσαμπάς, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Θεόφιλος Παγιάτης, ο διοικητικός διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΒΕ Σταμάτης Βαρδαρός και ο αναπληρωτής ΓΓ Δημήτριος Κοντούσιας.

Από την ΑΔΕΔΥ συμμετείχαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Γιώργος Πετρόπουλος, Σταυρούλα Παπαδημήτριου, Χρήστος Γρίβας, Ιωάννης Μαρίνης και Στέφανος Σαββόπουλος.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στις συναντήσεις συμμετείχε ο γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης, η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο βουλευτής Νότιου τομέα Β´ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομίας Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Εργασίας Γιώργος Γαβρήλος, η βουλεύτρια Κοζάνης και τομεάρχης Τουρισμού Καλλιόπη Βέττα, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Τρυφών Αλεξιάδης, Ηλίας Γκιουλάκης και Χρήστος Λαμπρίδης, το μέλος της ΚΕ Ιωάννα Λιούτα και ο σύμβουλος του πρόεδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης.

Πηγή: ΑΠΕ