Με φόντο τα 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού, η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, φιλοδοξώντας να αναδείξει τη δυναμική της χώρας σε τομείς αιχμής και να αποτελέσει κόμβο συνάντησης για επιχειρήσεις, φορείς και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η 89η ΔΕΘ ανοίγει το Σάββατο με την παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πρωί θα παραστεί στη δοξολογία των εγκαινίων, θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ και θα περιηγηθεί στα περίπτερα, ενώ το βράδυ, στις 19:30, θα εκφωνήσει την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Την Κυριακή το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Την Πέμπτη (11/09) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπου το βράδυ του Σαββάτου (13/09) θα παραχωρήσει την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την Κυριακή (14/09) ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου κλείνοντας με την παρουσία του το πολιτικό μέρος της 89ης ΔΕΘ.

Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης (10/9), ενώ την Πέμπτη (11/9) στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

