Σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ, θα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από τη Δευτέρα 1/9 έως την Τετάρτη 3/9.

Επίσης, την Τρίτη 2/9 στις 11:00, θα μιλήσει στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα «Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις» (Αριστοτέλους 46).

Την Πέμπτη 4/9 στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με φορείς της Θεσσαλονίκης σε αίθουσα του Makedonia Palace.

Την Παρασκευή 5/9 και το Σάββατο 6/9, θα πραγματοποιηθούν περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στο μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.

Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10/9.

Την Πέμπτη 11/9 στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».