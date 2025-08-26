Έντονη ήταν η κριτική που άσκησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας στον Αλέξη Τσίπρα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στις χιλιάδες αποφυλακίσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2015-2019 με τον νόμο Παρασκευόπουλου, αναφέροντας πως «μόνο σε 17.000 βαρυποινίτες έχει λείψει ο κ. Τσίπρας».

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περίοδο 2015-2019, έβγαιναν από τη φυλακή κάθε μήνα περίπου 430 με 450 κρατούμενοι κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου», γράφει στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μπούγας.

«Μόνο για το 2017, με τον συγκεκριμένο νόμο, αποφυλακίστηκαν 320 άτομα με καταδίκες για ληστείες και 1.137 με καταδίκες για κλοπές, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός που αφορά υποθέσεις ναρκωτικών πλησίαζε τους 700», συνεχίζει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ακόμα, αναφέρει πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι αποφυλακίσεις ξεπέρασαν τις 17.000. Συγκεκριμένα, αποφυλακίστηκαν 1.735 κρατούμενοι το 2015, 3.455 το 2016, 4.635 το 2017, 4.765 το 2018 και 3.603 το 2019.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, με τον νόμο Παρασκευόπουλου μειώνονταν δραστικά τα όρια έκτισης των ποινών:

για ποινές φυλάκισης έως 3 έτη, στο 1/10,

για φυλάκιση έως 5 έτη, στο 1/5,

για κάθειρξη έως 10 έτη, στα 2/5,

και για ποινές άνω των 10 ετών, στο 1/3.

«Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν προέβλεπε κάποια εξαίρεση ούτε κάποιο περιορισμό όσον αφορά στο ύψος της ποινής, μπορούσαν να αποφυλακιστούν κρατούμενοι ανεξαρτήτως του αδικήματος το οποίο είχαν διαπράξει και ανεξαρτήτως του ύψους της ποινής τους. Έδινε το δικαίωμα σε κρατούμενους, ακόμα και σε καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, να αποφυλακιστούν νωρίτερα έχοντας εκτίσει ένα μικρό μόνο μέρος της ποινής τους», καταλήγει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.