BEAST

Προσεχτικές κινήσεις σε κάθε επίπεδο

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μια εβδομάδα τελείωσε με ένταση και οι επόμενες ημέρες αναμένονται με υψηλές θερμοκρασίες στο πολιτικό σύστημα λόγω και της Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Η κυβέρνηση δουλεύει με προσοχή τη σχέση της με την Αίγυπτο λόγω της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, θέμα για το οποίο θα έχουμε εξελίξεις, και όπως φαίνεται θετικές, μετά την κίνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στο Σίσι

Η είδηση για την Μονή της Αγίας Αικατερίνης προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο παγωμάρα στην Αθήνα, αλλά όσο περνούσαν οι ώρες ξεκαθαριζόταν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως έμαθα από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ήταν σε ανοικτή γραμμή, όχι μόνο για να πληροφορείται τι συμβαίνει αλλά για να έχει έλεγχο της κατάστασης. Όμως όσο σηκωνόταν σκόνη γύρω από το θέμα, κάποιος έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία. Έτσι, ο ΚυριάκοςΜητσοτάκης, μόλις επέστρεψε από την Εύβοια και αφού έγινε μίνι σύσκεψη στο γραφείο του, τηλεφώνησε στον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις που αφορούν στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, μετά την πρόσφατη απόφαση της αιγυπτιακής Δικαιοσύνης. Ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του προσκυνηματικού και ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και την επίλυση του ζητήματος με τρόπο θεσμικό.

Η αλλαγή στάσης της Αιγύπτου

Το θετικό για την Αθήνα ήταν ότι και ο Σίσι συμφώνησε ότι η λύση βρίσκεται στην ήδη καταγεγραμμένη κοινή κατανόηση των δύο πλευρών, καθώς και σε όσα είχαν συμφωνηθεί κατ’ ιδίαν και ανακοινωθεί δημοσίως κατά την επίσκεψη του προέδρου της Αιγύπτου στην Αθήνα στις 7 Μαΐου. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σημασία η επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας την προσεχή Δευτέρα στο Κάιρο, για την περαιτέρω επεξεργασία της συμφωνίας με σκοπό την ταχεία ολοκλήρωσή της.

Παρασκευή και ήταν 13

Λίγο πριν τις 11.00 το πρωί είδα να κατηφορίζουν μαζί ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης και ο Δημήτρης Κουρέτας Περιφερειάρχης Θεσσαλίας από τη Βασιλίσσης Σοφίας προς την πρωθυπουργική έδρα για να συμμετέχουν στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τους 13 περιφερειάρχες. Έμαθα ότι όλοι έλαβαν το λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους άκουσε για πάνω από δύο ώρες, με τους ίδιους να αναπτύσσουν ζητήματα οικονομικού χαρακτήρα, σε σχέση με την άντληση πόρων, την επιτάχυνση και την προένταξη των έργων αλλά και για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να «βάλουν πλάτη» στο θέμα των αγροτικών ενισχύσεων και ειδικά στην χαρτογράφηση των βοσκήσιμων γαιών, καθώς μόνο 2 από τις 13 περιφέρειες έχουν ανταποκριθεί.

Η ώρα του συντονισμού

Πολλές φορές ακούμε για συντονισμό και δεν τον βλέπουμε. Ε, αυτό θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το λύσει και να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης και περιφερειών. Αυτό μου είπαν ότι βγήκε ως συμπέρασμα από την χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου του πρωθυπουργού με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας, όπου και αποτυπώθηκε η ανάγκη για ενιαία κεντρική κατεύθυνση όπου τοπικές πρωτοβουλίες θα είναι ενταγμένες σε μία κεντρική και συμφωνημένη εθνική στόχευση. Μεγάλη συζήτηση έγινε για κρίσιμα έργα που πρέπει να γίνουν σε διάφορα σημεία, αλλά το βασικό ήταν η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ αλλά κυρίως η διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το διάστημα 2028-2034.

Κόκκινο στο κόμμα Σαμαρά

Σας έγραφα χθες για τις δημοσκοπήσεις που έχουν φέρει περισσότερα χαμόγελα αντί προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με πριν λίγους μήνες. Ε, χθες χαμογέλασαν ακόμα περισσότερο διότι είδαν την δημοσκόπηση, το β’ μέρος, της MRB για το Open, όπου η πλειοψηφία των πολιτών είναι αρνητική στο ερώτημα αν θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά και μάλιστα σε ποσοστό 80,1%. Το ενθαρρυντικό για τη ΝΔ που δεν την τρομάζουν οι κινήσεις του πρώην pρωθυπουργού είναι ότι και οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος, σε ποσοστό 75,5% απορρίπτουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ μόνο το 22% δηλώνει ότι θα το στήριζε.

Σκεπτικισμός για Τσίπρα

Είδα όμως και τη μέτρηση για το πως βλέπουν οι πολίτες την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, επειδή πολλά λέγονται και γράφονται. Το 65,8% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι 29,1% που δηλώνει θετικά διακείμενο. Αξιοσημείωτο είναι ότι και στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, κεντροαριστεροί ή αριστεροί, το 52,9% απαντά ότι δεν θα ψήφιζε κόμμα Τσίπρα, ενώ το 43,7% εκφράζει πρόθεση στήριξης. Εκεί όμως που ήρθε κατραπακιά για τον Πρώην Πρωθυπουργό ήταν η απάντηση στο ερώτημα για το ποιος μπορεί να ενώσει την κεντροαριστερά: το 32,5% επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα και το 30,9% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πώς να μην υπάρχει σκεπτικισμός για το εάν θα επιστρέψει ή όχι.

Πώς ήρθε το ναυάγιο ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Η έκβαση της άκαρπης συνεννόησης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ήταν προδιαγεγραμμένη από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν άρχισαν οι εκατέρωθεν αιχμές για τους χειρισμούς της υπόθεσης. Απλά, επισημοποιήθηκε το ναυάγιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «έφυγε» αργά το βράδυ της Τετάρτης για τη Νέα Αριστερά, όπου πίστευαν στην Κουμουνδούρου ότι θα βρεθούν 4-5 βουλευτές της να υπογράψουν έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι τριάντα υπογραφές. Διαψεύστηκε γρήγορα πάντως μια τέτοια προοπτική, καθώς η συλλογική απόφαση ήταν «ή όλοι ή κανείς». Όπως κι εν τέλει συνέβη.

Σωσίβιο στον Κασσελάκη

Εκεί που τον έβριζαν, τώρα βλέπουν τους βουλευτές που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη, ως σωσίβιο, για το θέμα της πρότασης της προανακριτικής επιτροπής. Στη μαραθώνια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας χθες Παρασκευή, αποφασίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί στη δημοσιότητα και όποιο κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης επιθυμεί να την υπογράψει ώστε να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες 30 υπογραφές ώστε να μπορεί να κατατεθεί και στη Βουλή και να τεθεί σε ψηφοφορία. Ουσιαστικά κλείνει το μάτι στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη και αποτελεί ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση λήφθηκε πλειοψηφικά με ορισμένα κορυφαία στελέχη να εκφράζουν ισχυρές ενστάσεις για το αποκλειστικό φλερτ που άνοιξε με τους ανεξάρτητους βουλευτές του κόμματος Κασσελάκη.

Εκδήλωση με συμβολισμούς στο ΠΑΣΟΚ

Εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την Κυριακή 1 Ιουνίου στις 11:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με τίτλο «το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, τις σύγχρονες προκλήσεις για τις τοπικές κοινωνίες και τον οικονομικό στραγγαλισμό που αντιμετωπίζει». Μαθαίνω ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει κάνει μεγάλη κινητοποίηση στέλνοντας και sms ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο βήμα θα ανέβει ο Χάρης Δούκας. Ομιλητές θα είναι επίσης δύο περιφερειάρχες, ο Δημήτρης Κουρέτας και ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Η συνταγή Μαλέλη και η Τατιάνα Στεφανίδου

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, στα νούμερα τηλεθέασης των δελτίων ειδήσεων, προηγείται το MEGA με την πετυχημένη συνταγή του Σταμάτη Μαλέλη. Στο ΣΚΑΪ έχει κλείσει, απ’ όσο λέγεται, η Τατιάνα Στεφανίδου στη θέση του γνωστού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων Still Stading με τον Χρήστο Φερεντίνο. Η ίδια αναφέρθηκε και χθες στην μεγάλη επιστροφή της χωρίς να αναφερθεί στο κανάλι που έκλεισε τηρώντας σιγή ιχθύος. Όπως όλα όμως δείχνουν έχει κλειδώσει η μεταγραφή της στο κανάλι του Παλαιού Φαλήρου.

Ο εκδότης και ο επιχειρηματίας

Μαθαίνω ότι εκδότης εφημερίδας που κυκλοφορεί δωρεάν και θα έλεγα ότι είναι πιστός αναγνώστης της στήλης μας, ετοιμάζει site με επιχειρηματία που έχει γκρουπ εταιρειών που δραστηριοποιείται στον χώρο του χυμού – και συγκεκριμένα με πορτοκάλια. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Πελοπόννησο και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας αποφεύγει την δημοσιότητα. Το εν λόγω site όπως με ενημέρωσαν θα έχει επιχειρηματικές και τραπεζικές ειδήσεις και όπως μαθαίνω αυτό τον καιρό συζητούνται οι οικονομικοί όροι ανάμεσα τους. Η σχέση μεταξύ τους είναι εξαιρετική και όπως μου είπε άνθρωπος μου τους είδε μαζί και νυχτερινό μαγαζί να διασκεδάζουν.

Αλλαγές λόγω ΝΟΚ στο Ελληνικό

Στην τροποποίηση σχεδίων σε κτίρια κατοικιών προχώρησε τον τελευταίο καιρό η Lamda Development. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε ο Απόστολος Ζαφόλιας, Chief Strategy του ομίλου και υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων της Lamda Development, ενημερώνοντας τους χρηματιστηριακούς αναλυτές. Ο ίδιος σημείωσε ωστόσο ότι πρώτα συγκροτήματα κατοικιών αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026, με τις παραδόσεις να ξεκινούν διαδοχικά από το 2027 και να συνεχίζονται μέσα στο 2028. Η αναστάτωση που έφερε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση για τον ΝΟΚ και την αντισυνταγματικότητα των διατάξεών του ως προς το ύψος και τον όγκο των κτιρίων, έφερε καθυστερήσεις στην εξέλιξη της κατασκευής κατοικιών στο Ελληνικό που άγγιξαν και τέσσερις μήνες. Ωστόσο ο όμιλος έδειξε τα αντανακλαστικά που απαιτούνταν, προχωρώντας γρήγορα στην αναθεώρηση των σχεδίων με βάση τα νέα δεδομένα, ξεπερνώντας γρήγορα το συγκεκριμένο εμπόδιο που παρουσιάστηκε.

Νέες παραγγελίες από Μαρινάκη στην Ν. Κορέα

Ακούω ότι στη ναυτιλιακή αγορά η Capital Maritime, που ελέγχεται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι η εταιρεία πίσω από την παραγγελία δύο νεόδμητων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αξίας 280 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα από τον μεγαλύτερο ναυπηγό της Νότιας Κορέας. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία των κορεάτικων ναυπηγείων HD Hyundai, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, δήλωσε ότι υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή των πλοίων χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα η Capital Maritime ανακοίνωσε συμφωνία ναυπήγησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αξίας 1,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Νότια Κορέα.

Τι έδειξε το τρίμηνο για την Intralot

Αρκετά θετικά έχει να δείξει η πορεία της Intralot στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Κι αυτό γιατί η εταιρεία συμφερόντων του Σωκράτη Κόκκαλη κατάφερε να αυξήσει το τζίρο της στα 94,43 εκατομμύρια από 85,14 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά η κερδοφορία της ήταν μειωμένη από τα 4,72 εκατομμύρια στα 2,71 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος της εταιρείας είναι η αναπροσαρμογή των δανείων της, θέμα για το οποίο βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες και σύντομα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες, με σκοπό να βελτιώσει την συνολική της εικόνα. Σας θυμίζω ότι ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 316,5 εκατομμύρια ευρώ από 39,2 εκατομμύρια ευρώ και η διοίκηση της εταιρείας κάνει κινήσεις για την περαιτέρω μείωσή του το επόμενο διάστημα. Σημαντικές είναι οι κινήσεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο καιρό όπως το ότι η θυγατρική της στη Νέα Ζηλανδία, Intralot New Zealand Ltd και το Department of Internal Affairs (DIA) υπέγραψαν επέκταση της μεταξύ τους σύμβασης διάρκειας έξι ετών από το 2026 έως το 2032 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος για την παροχή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας «ElectronicMonitoring System» (EMS) παιγνιομηχανών Class 4 (non-casino). Επίσης η θυγατρική στις ΗΠΑ Intralot Inc., υπέγραψε επέκταση του υφιστάμενου συμβολαίου παροχής συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με τη Λοταρία του Νιου Χάμσαϊρ για επιπλέον επτά έτη, διασφαλίζοντας τη συνεχή παροχή τεχνολογιών αιχμής και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας έως το Σεπτέμβριο του 2033. Κινήσεις που αναμένεται να φέρουν σταθερά έσοδα τα επόμενα χρόνια για την εταιρεία.

Το έργο των 350 εκατομμυρίων στη Ρουμανία

Το έργο των 350 εκατομμυρίων που ανέλαβε στη Ρουμανία θα παρουσιάσει σε λίγες μέρες ο όμιλος Aktor, καλώντας και δημοσιογράφους στο πλαίσιο διήμερης δημοσιογραφικής αποστολής στο Βουκουρέστι όπου θα γίνει και η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Α0. Να σας θυμίσω ότι το τμήνα που κατασκεύασε η ελληνική εταιρεία αφορά σε αυτοκινητόδρομο με μήκος 101 χιλιόμετρα, μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, που συνδέει τη γειτονική μας χώρα με τη Δύση και την Ανατολή.

Στη «μεγάλη» αγορά το Χρηματιστηρίου η ΟΝΥΞ

Το όνομα ΟΝΥΞ ίσως δεν σας λέει και πολλά. Γιατί η εταιρεία που βρίσκεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι αυτή που συνδεόταν παλαιότερα με την εταιρεία εσωρούχων MED. Να σας θυμίζω ότι ότι τον Φεβρουάριο 2023, ο επενδυτικός όμιλος ΑΡΕΧ Holdings S.A. που δραστηριοποιείται στις κατασκευές και τα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, εξαγόρασε το 70% των μετοχών της MED ABEE, με στόχο την περαιτέρω επέκταση των καταστημάτων MED σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τον Ιούλιο η εταιρεία του 2023 μπήκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, με αποτίμηση στα 13 εκατ. ευρώ και πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΟΝΥΞ, ανοίγοντας τη βεντάλια της στις ξενοδοχειακές επενδύσεις, και προχωρώντας σε απόσχιση από τον κλάδο των εσωρούχων και τη MED. Σας θυμίζω ότι μέτοχος είναι η οικογένεια Ζησιάδη, που μαζί με τα αδέρφια Ανδρεάδη ξεκίνησαν τον όμιλο ξενοδοχείων Sani στη Χαλκιδική. Το επόμενο βήμα πλέον για την εταιρεία είναι η μετάταξή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου από την Εναλλακτική όπου βρίσκεται τώρα, κάτι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Kάτι που αποτελεί βήμα αναβάθμισης καθώς σας θυμίζω ότι η εταιρεία έχει προγραμματίσει να δημιουργήσει σύνθετο τουριστικό κατάλυμα σε έκταση ιδιοκτησία της στην ακτή Σάνη της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.