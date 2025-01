BEAST

Άνεμος αλλαγής

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Άνεμος αλλαγής, που φέρνει αισιοδοξία, υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από την απόφαση του πρωθυπουργού να προταθεί ο Κώστας Τασούλας για την προεδρία της Δημοκρατίας και ο Νικήτας Κακλαμάνης για την Προεδρία της Βουλής. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι συσπειρωμένη και με ενιαία γραμμή – κι αυτό κρίνεται ως θετικό για τα μελλούμενα.

Δεύτερο βήμα ο ανασχηματισμός

Προσδεθείτε. Μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Δημοκρατίας από τον Κώστα Τασούλα, έρχεται ανασχηματισμός και μάλιστα δεν θα είναι μικρός απ’ ό,τι μαθαίνω. Θα γίνουν αρκετές αλλαγές και ο πρωθυπουργός έχει «κλειδώσει» ήδη κάποια ονόματα. Εγώ θα σας πω το πρώτο, υπερασπίζοντας πληροφορίες που έχουμε γράψει εδώ και καιρό, αφού ο Σταύρος Παπασταύρου θα επανέλθει ως υπουργός στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Η περίπτωση Βενιζέλου

Με ρωτάνε συνέχεια αν ο Βαγγέλης Βενιζέλος ήταν φαβορί για την προεδρία της Δημοκρατίας γιατί έπαιζε συνέχεια το όνομα του σε όλα τα ΜΜΕ. Σας έχω ενημερώσει ότι στην αρχή προβληματίστηκε θετικά με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αφού τον έβλεπε ψηλά στις δημοσκοπήσεις σχετικά με την προεδρία της Δημοκρατίας, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν στο κάδρο μέχρι το τέλος. Ο πρωθυπουργός θέλει άλλη μία αυτοδύναμη τετραετία χωρίς να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Κάτι που δεν φαίνεται να το θέλει ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ανακάμψει. Άρα, άνθρωπος που έχει διατελέσει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή τη συγκυρία. Επίσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα 20% στα δεξιά που δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Αυτούς τους ψηφοφόρους τους χρειάζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού τους κεντρώους τους έχει ασχέτως αν ένα μικρό κομμάτι έχει πάει στο ΠΑΣΟΚ. Όπως επίσης γνωρίζει ότι αυτό το κομμάτι είναι γύρω στο 6%. σύμφωνα με μετρήσεις και ψηφίζουν κυρίως κυβέρνηση ενώ αν ανατρέξουμε ιστορικά στην Ελλάδα κόμμα στο κέντρο έχουμε να δούμε από την εποχή του Γεώργιου Παπανδρέου. Χωράει αρκετή συζήτηση αν οι κεντρώοι καθορίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών που δεν είναι επί του παρόντος. Επίσης κάνεις δεν πήρε τόσα χρόνια την πρωτοβουλία να κάνει ένα κόμμα του κέντρου γιατί όλοι γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Ο κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν είχαν ποτέ «χημεία». Επίσης ο πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι πολιτικός από την Εύβοια είναι πάντα απρόβλεπτος – και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Ούτε οι αντίπαλοί του. Είναι ο άνθρωπος που στα δύσκολα της συγκυβέρνησης στην εποχή του μνημονίου «καθάριζε» έξω από το Μαξίμου για την Κυβέρνηση. Αυτός μιλούσε, όχι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν μπορούσε να ήταν ο επόμενος Πρόεδρος. Και γι’ αυτό δεν είναι. Δεν έφτασε καν κοντά στο να είναι. Και το είχαμε γράψει αρκετές φορές αυτό.

Κλίνατε επί δεξιά

Την ίδια ώρα, η απόφαση για Τασούλα και Κακλαμάνη έχει στόχο το δεξιό ακροατήριο. Ο πρωθυπουργός ουσιαστικά θεωρεί, όπως μου είπαν, ότι ήταν να προσφέρει η κίνηση να πάρει κόσμο από το ΠΑΣΟΚ έχει προσφέρει και από εδώ και πέρα πρέπει να δει στα δεξιά του. Γι’ αυτό όπως μου είπαν και ο ανασχηματισμός που θα έρθει το χρώμα θα είναι έντονα δεξιό, όπως σας είπα και παραπάνω.

Η αναβάθμιση Χατζηβασιλείου

Πριν από τον ανασχηματισμό υπήρξε χθες η παραίτηση του Κώστα Φραγκογιάννη, υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα Εξωστρέφειας και οικονομικής διπλωματίας. Η στήλη είχε προβλέψει έγκαιρα ότι θα ήταν διάδοχός του ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου, όπως και έγινε. Και λογικό ήταν, καθώς εκλέγεται στις καραμανλικές Σέρρες και από τη στιγμή που ο Κώστας Καραμανλής δεν είναι στην κυβέρνηση, έπρεπε να υπάρξει κάποιο πρόσωπο. Ο Κ. Φραγκογιάννης που έκανε σημαντικό έργο, θα παραμείνει, καθώς του το ζήτησε προσωπικά, ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού και μάλιστα άμισθος, για θέματα εξωστρέφειας.

Ρεύμα υπέρ Νικήτα

Ο Ν. Κακλαμάνης μαθαίνω πάει για μεγάλο αριθμό ψήφων καθώς έχει πολλές προσωπικές συμπάθειες, πέρα από το πολιτικό. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υποδέχτηκαν θερμά την υποψηφιότητά του, αλλά μένει όμως να φανεί με ποια κριτήρια θα αποφασίσουν την τελική τους στάση οι πολιτικοί αρχηγοί. Από τους 23 ανεξάρτητους, ανοιχτά υπέρ έχουν ταχθεί οι Χ. Κατσιβαρδάς, Α. Λινού, Γ. Σαρακιώτης και Α. Παπαϊωάννου, ενώ οι περισσότεροι δεν φαίνεται να έχουν αντιρρήσεις.

Σε δίλημμα στο ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι επιθυμούν να λειτουργήσουν θεσμικά, σε αντίθεση, όπως διευκρινίζουν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς με την επιλογή του Κ. Τασούλα έχει κατά την Κουμουνδούρου, παραβιάσει μια παράδοση της μεταπολίτευσης. Η πρόταση Κακλαμάνη ήδη εξετάζεται από το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και θα τοποθετηθούν σχετικά στην Ολομέλεια. Στα τηλέφωνα που έκανα όμως κατάλαβα πως υπάρχει το 1/3 περίπου της ΚΟ που είναι θετικό, παρά τις διαφορές στα πολιτικά ζητήματα.

Οι άλλες ψήφοι

Στη Νέα Αριστερά το θέμα δεν έχει ακόμα συζητηθεί ενώ η Ελληνική Λύση προσανατολίζεται προς το «ναι». Οι Σπαρτιάτες που είναι θετικοί για τον Κ. Τασούλα, αν και δεν έχουν ακόμα αποφασίσει λένε ότι υπάρχει εκτίμηση στο πρόσωπο του Ν. Κακλαμάνη. Επίσης, μαθαίνω πως το επιτελείο του Στέφανου Κασσελάκη αποφάσισε να δηλώσει «παρών» για την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Τασούλα και «ναι» για Νικήτα Κακλαμάνη στην θέση του Προέδρου της Βουλής. Το ΚΚΕ και η Νίκη δηλώνουν «παρών» και το ΠΑΣΟΚ είναι θετικό όπως φαίνεται σε μεγάλο βαθμό, αν και οριστική απόφαση δεν ελήφθη. Με αυτά τα δεδομένα, η υποψηφιότητα Κακλαμάνη μπορεί να συγκεντρώσει 269 ψήφοι, δηλαδή λιγότερες από τις 283 ψήφους που είχε συγκεντρώσει ο Κ. Τασούλας την πρώτη φορά που εξελέγη Πρόεδρος Βουλής, το 2019.

Ευχές στον Σαμαρά

Και να πάω λίγα μέτρα πιο μακριά από τη Βουλή στην οδό Δημοκρίτου και Ακαδημίας, στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά. Εκεί χθες ο πρώην πρωθυπουργός δέχθηκε μετά από χρόνια τους πολιτικούς του φίλους για τα «χρόνια πολλά». Πέρασα και είδα να του εύχονται μεταξύ άλλων οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, οι δυο βουλευτές από τη Μεσσηνία, Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς αλλά και ο βουλευτής Λέσβου, Χαράλαμπος Αθανασίου. Εκεί επίσης ήταν ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, καθώς και ο μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος. Ο Σαμαράς ήταν αρκετά χαρούμενος αλλά χωρίς διάθεση για ουσιαστική πολιτική συζήτηση αν και όλοι κατάλαβαν πως κάτι ετοιμάζεται.

Αδιάφορο βιβλίο

Κατεβαίνοντας από το γραφείο του Αντώνη Σαμαρά σταμάτησα σε ένα κεντρικό βιβλιοπωλείο και ξεφύλλισα το βιβλίο του Στέφανου Κασσελάκη. Μπορώ να πω ότι δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο και το ιντριγκαδόρικο, αλλά μου είπαν πως σχετικά πάει καλά κυκλοφοριακά μέχρι στιγμής.

Στο Βερολίνο ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφυγε χθες για το Βερολίνο, όπου γίνεται η Σύνοδος των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί οι επαφές θα είναι πολλές και σημαντικές, όπως με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας και υποψήφιο για την καγκελαρία, Φρίντριχ Μερτς και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Η Σύνοδος γίνεται εκεί για να ενισχυθούν οι Χριστιανοδημοκράτες ενόψει των κρίσιμων εκλογών. Οι εργασίες της Συνόδου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή.

Επαφή με Μερτς

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Μητσοτάκη και Μερτς, που μπορεί να είναι ο επόμενος Καγκελάριος της Γερμανίας, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Συζητήθηκε ακόμα το προεκλογικό πρόγραμμα του CDU -το οποίο έχει αρκετά κοινά σημεία με το πρόγραμμα που υλοποιεί η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη-, όπως και η δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ο έλληνας πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψηφιοποίησης του κράτους και την δική μας επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Επίσης αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για την ευρωπαϊκή άμυνα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για σημαντικά αμυντικά πρότζεκτ κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή αεράμυνα.

Οριστικά τέλος στην εξαγορά του Μπάρμπα Στάθη

Σε συμφωνία κατέληξαν όπως μου λένε από την αγορά ο όμιλος Ideal με τη CVC -το γνωστό fund που έχει εξαγοράσει τη Goody’s, τα Everest, τη Δέλτα, τη Δωδώνη και άλλες εταιρείες- για την απόκτηση της εταιρείας κατεψυγμένων λαχανικών, Μπάρμπα Στάθης. Απομένει μόνο η τυπική υπογραφή επί χάρτου για να γίνει πλέον και επίσημος ο «γάμος». Οι δύο πλευρές βρέθηκαν κάποια στιγμή και απέναντι, καθότι υπήρξε προσωρινή ασυμφωνία ως προς το τελικό ποσό της εξαγοράς. Τελικά όμως τα βρήκαν και κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μία κοινή κατεύθυνση. Αυτή είναι και η πρώτη επίσημα πώληση εταιρείας του ομίλου Vivartia, τον οποίο εξαγόρασε από την πρώην Marfin του Βγενόπουλου το CVC. Ο δρόμος είναι αρκετά μακρής και η λίστα έχει πολλές ακόμα εταιρείες που θα δούμε τα επόμενα χρόνια να βγαίνουν προς πώληση.

Οι κινήσεις της Leroy Merlin

Η Leroy Merlin μπορεί να είναι μία από τις τρεις πολύ γνωστές εταιρείες ειδών Do It Yourself στην Ελλάδα, ωστόσο αυτό δεν της διασφαλίζει και έναν δρόμο στρωμένο από ροδοπέταλα. Ανήκει κατά μεγάλη πλειοψηφία στον γαλλικό πολυεθνικό όμιλο Adeo και κατά ένα μικρό ποσοστό στον Παύλο Φουρλή, της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια δίνει μάχη με τα ζημιογόνα αποτελέσματα στον ισολογισμό της. Πληροφορίες μου λένε ότι ίσως να καταφέρει το 2025 να είναι κερδοφόρα. Πάντως η κατάσταση είναι τέτοια που φανταστείτε ότι έχει να δημοσιεύσει ισολογισμό από το 2022 και μάλιστα αυτός που δημοσίευσε τη συγκεκριμένη χρονιά, ήταν ο ισολογισμός του 2020. Η Adeo πάντως όπως μου λένε οι ίδιες πηγές δεν φαίνεται να θέλει να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Μάλιστα σχετικά πρόσφατα άνοιξε και ένα νέο concept καταστήματος στη λεωφόρο Αλίμου στον Άλιμο, με είδη κήπου, το οποίο ονομάζεται Naterial.

Το ράλι του ΟΛΘ και η «νίκη» του Σαββίδη

Ως νίκη του Σαββίδη επί της οικογένειας Ντρέιφους και της εταιρείας συμφερόντων τους, Leonidsport, εμφανίζεται το γεγονός ότι η μετοχή του ΟΛΘ έκανε ράλι μέσα στην εβδομάδα και επομένως αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε η τιμή της και πλέον βρίσκεται αρκετά μακριά από αυτό που θα ήθελαν οι δισεκατομμυριούχοι της Ντρέιφους για να αποκτήσουν το 21%. Ο βασικός μέτοχος Belterra (συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη) αγόρασε μετοχές στη διάρκεια σε υψηλότερες τιμές, ανεβάζοντας την αξία της μετοχής, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο των Ντρέιφους και κάνοντας επίδειξη ισχύος. Η Belterra σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, απέκτησε την Πέμπτη 11.000 μετοχές του ΟΛΘ στην τιμή των 28.8756 ευρώ. Η πλευρά του Ιβάν Σαββίδη είχε ήδη προχωρήσει σε αγορές μετοχών του λιμανιού τη Δευτέρα και την Τρίτη σε υψηλότερες τιμές των 27 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι για τη μετοχή υπάρχει ανοιχτή εντολή αγοράς, στα 27 ευρώ, από τη LeonidsPort, συμφερόντων της οικογένειας Ντρέιφους, στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης με στόχο την απόκτηση έως και του 21% του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο η άνοδος της τιμής της μετοχής μετά τις κινήσεις Σαββίδη απομακρύνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τι γίνεται με Μασούτη – Κρητικό

Οι συζητήσεις προχωρούν σε θετικό έδαφος όπως με πληροφορούν για την εξαγορά του δεύτερου από τον πρώτο. Ο επικεφαλής της Μασούτης έχει πλέον έναν και μόνο στόχο. Να δημιουργήσει τη δεύτερη ή τρίτη εταιρεία σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα (καθώς η σημερινή δεύτερη Lidl δεν δημοσιεύει ισολογισμό και δεν ξέρουμε ακριβώς τη τζίρο κάνει αλλά υπολογίζεται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ). Εάν λοιπόν κλείσει η συμφωνία ο Μασούτης θα τζιράρει κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα πλέον είναι θέμα χρόνου. Σύντομα τα νεότερα.

Νέες επενδύσεις στον ναυτιλιακό χάρτη από τον Δράγνη

Νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων έκανε η Oceangold του εφοπλιστή Γιάννη Δράγνη. Στην ιστοσελίδα της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας αποκαλύπτονται τα σχέδια για παράδοση έξι δεξαμενόπλοιων MR2 49.200-dwt μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο, Xclusiv Shipbrokers, τα δεξαμενόπλοια MR2, μαζί με τα πλοία Suezmax, ήταν στην κορυφή της λίστας των προτιμήσεων νεότευκτων ελληνικών τάνκερ το 2024, με 26 παραγγελίες το καθένα. Τα MR2 κατέχουν επίσης μερίδιο 17% του βιβλίου παραγγελιών ελληνικών δεξαμενόπλοιων, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μετά τα πλοία Aframax και Suezmax.