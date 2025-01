BEAST

Η μέρα του Νικήτα Κακλαμάνη

Καλημέρα σε όλες και όλους. Η ημέρα του Προέδρου της Βουλής, η μέρα του Νικήτα Κακλαμάνη. Από σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης, η Βουλή αναμένεται να έχει νέο Πρόεδρο της Βουλής το Ν. Κακλαμάνη. Είναι μια ηθική επιβράβευση για την πορεία του αγαπητού πολιτικού, ανεξάρτητα από το που κινείται κανείς πολιτικά και ιδεολογικά. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Και να του ευχηθούμε καλή θητεία.

Ο όρος για να γίνει Πρόεδρος της Βουλής

Τον Νικήτα Κακλαμάνη εκλέγει σήμερα, λοιπόν, ως 14ο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων το Σώμα των εκπροσώπων του έθνους μας. Η ανάδειξή του θα μπορούσε εν μέρει να εκληφθεί και ως τιμητική αποστρατεία για ένα πρόσωπο που βρίσκεται σχεδόν αδιαλείπτως στην αίθουσα της Ολομέλειας από το μακρινό 1990. Γιατί το λέω αυτό; Επειδή όπως έμαθα, η πρόταση προς τον Ν. Κακλαμάνη ήταν να κατέλθει ως υποψήφιος Πρόεδρος της Βουλής, με τον όρο όμως ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο ίδιος δέχθηκε κρίνοντας πως αυτά που έχει να κερδίσει θα είναι περισσότερα από αυτά που θα έχανε. Αφενός αναλαμβάνει το τρίτο κατά σειρά πολιτειακό αξίωμα με όσα προνόμια συμπαρασύρει κάτι τέτοιο (γραφείο στη Βουλή εφ’ όρου ζωής, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομική συνοδεία, κλπ.). Αφετέρου, εάν οι κάλπες στηθούν το 2027, εκείνος θα έχει πατήσει τα 80, οπότε ούτως ή άλλως θα σκεφτόταν σοβαρά να αποσυρθεί. Και κάπως έτσι ανοίγει μια θέση ακόμη στην Α’ Αθήνας για τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να εισέλθουν νεότερα στελέχη.

Μεγάλη πλειοψηφία

Μίλησα χθες το βράδυ με στενό πολιτικό φίλο του Ν. Κακλαμάνη, βουλευτή με πολυετή θητεία και μου είπε πως ο νέος Πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία. Με πόσους; Ο βουλευτής της ΝΔ ως μοναδικός υποψήφιος αναμένεται να συγκεντρώσει ευρύτατη πλειοψηφία έως 248 ψήφους. Από που θα βρεθούν; Εκτός από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, «ναι» στην υποψηφιότητα Κακλαμάνη είπαν ήδη από χθες τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ περίμενε

Ο ένας περίμενε τον άλλο όπως έμαθα και αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα επιτελείο περίμενε ποιο θα ανακοινώσει πρώτο εάν θα ψηφίσει ή όχι τον Ν. Κακλαμάνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ περίμενε το ΠΑΣΟΚ και το αντίστροφο. Τελικά τη λύση έδωσε το ΠΑΣΟΚ που είχε και συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης εισηγήθηκε τη στήριξη στην υποψηφιότητα Κακλαμάνη, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακολουθήσει τη ΝΔ στην καταπάτηση των θεσμικών παραδόσεων», αναφερόμενος στην επιλογή Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, με την οποία, όπως είπε, «ο κ. Μητσοτάκης έσπασε μια πολιτική παράδοση 30 ετών». Ε, δεν έπρεπε να καθυστερήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ που το απόγευμα είπε τελικά ναι, αν και αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται τη Δημοκρατία και τους θεσμούς, σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη που τους καταστρατηγεί και τους εργαλειοποιεί για τα συμφέροντά του».

Ένας είναι ο αντίπαλος

Μια σύντομη παρένθεση: Ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη μαθαίνω ότι είναι το «θείο βρέφος». Ο Κώστας Λαλιώτης σε συζητήσεις που κάνει θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή αναφορές για συγκυβερνήσεις μόνο κακό κάνουν στο κόμμα. Αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από τα καθημερινά προβλήματα και ότι ο μόνος που κερδίζει απ’ όλη αυτή τη βαβούρα περί συγκυβερνήσεων είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όπως λέει ο ίδιος ο αντίπαλος είναι ένας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης!

Τα «ναι» και τα «παρών»

Τι θα κάνουν οι υπόλοιποι στην ψηφοφορία για το Κακλαμάνη, για να επιστρέψω στο θέμα της ημέρας; Στις θετικές ψήφους πρέπει να προσμετρηθούν και οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, όπως και των Σπαρτιατών. Παρών προτιμούν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Να θυμίσουμε ότι ο Ν. Κακλαμάνης είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής με 296 «υπέρ». Τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι; Όπως έμαθα από τους 23 ανεξάρτητους, οι 17 θα ψηφίσουν το Ν. Κακλαμάνη. Μεταξύ αυτών είναι οι Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς που προέρχονται από τη ΝΔ και ήταν μαζί και στην Πολιτική Άνοιξη, το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Επίσης, μου είπαν ότι και ο Παύλος Σαράκης που ανεξαρτητοποιήθηκε από την Ελληνική Λύση και ο Χάρης Κατσιβαρδάς από τους Σπαρτιάτες.

Ευφορία στο Μαξίμου

Οι επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Κώστα Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας και του Νικήτα Κακλαμάνη για την Προεδρία της Βουλής, έχουν αλλάξει το κλίμα στην κοινωνική και κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έμαθα από καλή πηγή που έχει και εικόνα των μυστικών μετρήσεων και όχι μόνο αυτών που βλέπουμε που όντως εμφανίζουν καλό κλίμα σε σχέση με παλαιότερες μετρήσεις. Άλλος κορυφαίος υπουργός μου επεσήμανε ότι η δεξιά πλευρά της ΝΔ συσπειρώνεται και εμφανίζονται και τάσεις επιστροφής ψηφοφόρων. Μόνο που αυτό για να φανεί θέλει και άλλες κινήσεις, όπως μου ειπώθηκε, αλλά τουλάχιστον είναι καλά σήματα μου διευκρίνισε.

Εξορμήσεις σε δεξιά κάστρα

Αυτό το κλίμα αναθάρρησε το Μέγαρο Μαξίμου. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο αποφασίστηκε πως είναι η ώρα για πιο εντατικές και ευρύτερες εξορμήσεις στην περιφέρεια και ειδικά σε νομούς που η ΝΔ πάντα είχε δυναμική παρουσία αλλά εσχάτως λοξοδρομούσαν οι ψηφοφόροι προς τα δεξιά του κόμματος σε άλλα σχήματα. Πέρα από περιοδείες έμαθα θα ξεκινήσουν και φροντιστήρια στο κόμμα σε βουλευτές και μέλη της Κ.Ε.

Οι «μετεωρολόγοι» του Μαξίμου

Μπορεί το χαρτί του ανασχηματισμού να αργήσει να το τραβήξει ο πρωθυπουργός όπως επιμένει ο πληροφοριοδότης μου που κατοικοεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές που θέλουν να ράψουν υπουργικό κοστούμι έχουν ήδη αρχίσει τις συζητήσεις για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και βρεθούν και πάλι στην απέξω. Με το σκεπτικό ότι στον επόμενο υπουργικό σχήμα θα μειωθούν οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και θα αξιοποιηθούν εν ενεργεία βουλευτές, ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται ραντεβού αρχικά εκτός κυβερνητικής έδρας, προσεγγιστικά και διερευνητικά, με τους Γιώργο Μυλωνάκη και Θανάση Νέζη να παίζουν κομβικό ρόλο, καθώς ανιχνεύουν «θερμοκρασίες» και εκμαιεύουν υπουργικές βλέψεις.

Η έκπληξη Μητσοτάκη με Ενρίκο Λέτα

Να σας πω την αλήθεια, τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα τον είχα συνηθίσει να τον βλέπω με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ανέμενα να τον δω να συζητάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όμως έγινε χθες το απόγευμα σε ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, όπου συζήτησαν για το μέλλον της Ευρώπης και τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ο Κ. Μητσοτάκης ως Ππρωθυπουργός και ο Ε. Λέτα ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Jacques Delors σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης: «Το μέλλον της Ευρώπης σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα – Οι παγκόσμιες προκλήσεις για τους ηγέτες». Είδα πως το κλίμα ήταν καλό μεταξύ τους και είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία ένας κεντροδεξιός και ένας κεντροαριστερός.

Στον πάγο

Και επί τη ευκαιρία της νέας εμφάνισης του Κώστα Καραμανλή για τον οποίο έγραψα χθες σχετικά με την ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο επί του βιβλίου του Γιάννη Βαληνάκη, αλλά και της παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά και του Προκόπη Παυλόπουλου, ρώτησα στο Μέγαρο Μαξίμου τι γίνεται. Μου είπαν πως παρακολουθούν αλλά το όλο σκηνικό δεν τους δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Εξάλλου όπως μου επισημάνθηκε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μάλιστα, ρωτώντας καλή διπλωματική πηγή, μου επισημάνθηκε ότι ακόμα και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και η συνάντησή του με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει παγώσει επί της ουσίας.

Η κίνηση του Άδωνι

Στην κυβέρνηση πέρα από το πάγωμα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση για να κατευνάσουν και τις δεξιές αντιδράσεις πρέπει να δουν και την καθημερινότητα. Αυτό που έγινε χθες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ήταν κλειστό ενόχλησε το πρωθυπουργικό επιτελείο. Σε όλους δεν άρεσε ούτε και στον πρωθυπουργό εννοείται ότι περίμεναν άρρωστοι άνθρωποι εκεί τα φάρμακά τους αλλά δεν υπήρξε κανείς να τους εξυπηρετήσει. Τελικά πήγε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για να δείξει ευαισθητοποίηση -αυτό του πιστώνεται- και μάλιστα πήγε και με κλειδαρά για να ξεκινήσει διανομή των φαρμάκων με τη βοήθεια και του ιδίου. Τι άλλο έκανε και τους εξέπληξε και επικοινωνιακά ήταν καλό; Στο τέλος κέρασε καφέδες τους ασφαλισμένους για την ταλαιπωρία που υπέστησαν. Πήγε ο ίδιος στον «Γρήγορη» δίπλα, αγόρασε καφέδες (γαλλικούς), ενώ πρόσφερε και ζεστό καφέ και γάλα στους ασθενείς που είχαν ταλαιπωρηθεί. Έτσι, αντί για παράπονα, άκουσε «ευχαριστώ».

Η Κύπρος και ο Κασσελάκης

Λέτε, αφού είδε και απόειδε στην Ελλάδα να την κάνει για την Κύπρο; Αστειεύομαι. Είδα όμως ότι ο Στέφανος Κασσελάκης που το Κίνημα Δημοκρατίας δεν πάει και πολύ καλά (3% είδα στις μετρήσεις) προσκλήθηκε στην Κύπρο από τον Φειδία Παναγιώτου, ανεξάρτητο ευρωβουλευτή και YouTuber. Ο Κύπριος ευρωβουλευτής θα τον φιλοξενήσει μάλιστα αύριο το απόγευμα και σε ένα ζωντανό podcast με θέμα «Το Μέλλον της Πολιτικής», με την παρουσία κοινού στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Λέτε να το έστησε όλο αυτό το δραστήριο γραφείο Τύπου του Κασσελάκη; Εντάξει, σταματάω τα κρύα αστεία.

Έχει κλείσει η «κάνουλα»

Το σημαντικό για τον Κασσελάκη είναι βέβαια αυτό που θα σας πω τώρα. Ακούω από παντού ότι έχει κλείσει η «κάνουλα» για τον και όπως καταλαβαίνεται αναφέρομαι στο οικονομικό θέμα που αυτή τη στιγμή καίει το Κίνημα Δημοκρατίας. Επώνυμοι φίλοι που τον στήριζαν έχουν πάψει πλέον, αφού δεν πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στον χαρακτήρα του. «Δεν ακούει, θέλει να κάνει μέχρι τον πολιτικό σχεδιασμό», μου ανέφερε στενός του συνεργάτης. Και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχει γκρίνια για το οικονομικό και δεν αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα. Σας είχα ενημερώσει πρώτος εδώ ότι θα έφευγε από τα γραφεία του Ταύρου, όπως και έγινε και σας είπα ότι εγκαταστάθηκε στο Παγκράτι, όπως κι αυτό έγινε. Τώρα μαθαίνω ότι οι προτάσεις που δέχεται από τα πρόσωπα που έχουν επωμιστεί να βρουν στέγη για το κόμμα, δεν του κάνει καμία. Και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ρευστό για να κλειστούν γραφεία. Ο Στέφανος Κασσελάκης κερδίζει χρόνο αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμη από τη στιγμή που δεν γίνονται τα βασικά. Όπως το αυτονόητο. Να υπάρχουν γραφεία για να στεγάσουν το κόμμα.

Από την Εύβοια στον Τραμπ

Και να κλείσω με την ορκωμοσία του Τραμπ. Είχε και αρκετούς ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες και παράγοντες της πολιτικής, αλλά έμαθα πως πήγε και βουλευτής από την Ελλάδα. Και αναφέρομαι στη βουλευτή Ευβοίας της ΝΔ Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη. Πώς βρέθηκε εκεί; Μετά από πρόσκληση του Γκας Μπιλιράκη που είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τυχερή.

Σε υψηλά 14ετίας το Χρηματιστήριο

Διαδοχικά ανοδική είναι η πορεία του ελληνικού Χρηματιστηρίου τον τελευταίο καιρό. Τη Δευτέρα κατέγραψε την πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, κλείνοντας στις 1.530,87 μονάδες με άνοδο 0,41% που όχι μόνο ήταν το υψηλότερο σημείο της συγκεκριμένης ημέρας αλλά και ρεκόρ τα τελευταία 14 χρόνια. Σας θυμίζω βέβαια ότι το Χρηματιστήριο στα χρόνια της κρίσης γνώρισε μεγάλη βουτιά αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν, κινούμενο σταθερά αρκετά κάτω από τις 1.000 μονάδες. Αλλά ο δείκτης δεν έμεινε εκεί καθώς και χθες Τρίτη έκανε νέα κίνηση ανόδου με 0,56%, φτάνοντας στις 1.539,48 μονάδες. Έλληνες αλλά και ξένοι αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της εγχώριας αγοράς, θεωρώντας ότι αιχμή της ανόδου θα αποτελέσει ο τραπεζικός κλάδος όπου ενδέχεται να λειτουργήσει ευεργετικά το αποτέλεσμα των «stress tests», σύμφωνα με το οποίο οι εγχώριες τράπεζες περνούν με άνεση τη βάση στο δυσμενές σενάριο αλλά και ορισμένες ακόμη εταιρείες, αυτές κυρίως που βρίσκονται στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Τι πουλάει το ελληνικό αυτοκίνητο

Τρία αυτοκίνητα πουλήθηκαν στη διάρκεια του 2024 από το ελληνικό αυτοκίνητο, Keraboss, του Παύλου Κεραμπού, το οποίο κυκλοφορεί κανονικά στην αγορά ως επιβατικό. Το αυτοκίνητο των 999 κυβικών που κοστίζει 22.000 ευρώ συν ΦΠΑ και ανήκει στην ειδική κατηγορία που φέρει την ονομασία «Μεμονωμένα Οχήματα Ειδικής Κατασκευής», όντας αδειοδοτημένο να κυκλοφορεί στους δρόμους ως επιβατικό. Το αυτοκίνητο αποτελεί ουσιαστικά προϊόν μετατροπών που έχει κάνει η εταιρεία του Κεραμπού.

Η «πέραση» της μάρκας «Παπουτσάνης» και το ευρωπαϊκό εργοστάσιο

Η βιομηχανία σαπουνιών Παπουτσάνης έχει αρκετές δραστηριότητες όπως είναι η πώληση σαπωνομάζας σε χονδρική, τα ξενοδοχειακά προϊόντα αλλά και τα επώνυμα προϊόντα με τη μάρκα «Παπουτσάνης». Το ενδιαφέρον είναι ότι τα επώνυμα με τη μάρκα «Παπουτσάνης» έφεραν το 2024 το 30% των συνολικών εσόδων, που προήλθαν από πωλήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το υπόλοιπο 17% του τζίρου ήρθε από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 36% από παραγωγές τρίτων και το 17% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομάζας. Καθώς το 55% του τζίρου της είναι εξαγωγές, η εταιρεία έχει εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου εργοστασίου στην Κεντρική Ευρώπη, κάτι που σύμφωνα με τα όσα είχε πει σε πρόσφατη γενική συνέλευση ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είναι κάτι που υπάρχει σταθερά στο πλάνο αλλά θα γίνει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Σε νέα στέγη ο άνθρωπος που «έτρεξε» την εξαγορά Βερόπουλου

Ο Χριστόφορος Γκόκας ήταν ο άνθρωπος που ως στέλεχος των My market έτρεξε την εξαγορά και ουσιαστικά τη ρύθμιση του δικτύου της Βερόπουλος που ενσωματώθηκε στα My market τότε. Μετά την αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη εταιρεία βρέθηκε για ένα διάστημα στην Κρήτη και στον ΣΥΝΚΑ Χανίων που στη συνέχεια έκανε σύμπραξη με τον Μασούτη σε κοινή εταιρεία. Όπως μαθαίνω ο Γκόκας έκανε πριν λίγες μέρες το επόμενό του βήμα. Αυτή τη φορά τον περίμενε η θέση του διευθυντή εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply ChainDirector) στην OK! Anytime Markets που έχει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα μικρών καταστημάτων γειτονιάς στην Ελλάδα.

Τον Απρίλιο τα σπουδαία για την Εθνική Ασφαλιστική

Μου έλεγε άνθρωπος από την αγορά του real estate που παρακολουθεί στενά τη διαδικασία για την πώληση του ακινήτου της Εθνικής Ασφαλιστικής στη λεωφόρο Συγγρού, ότι έχει ξεκινήσει η προκαταρκτική φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από funds και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Το τμήμα ακίνητης περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας που διαχειρίζεται τη διαδικασία έχει κατά νου ότι το ακίνητο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γραφεία, για ξενοδοχεία ή και για μεικτή χρήση γραφείων και εμπορικών χώρων. Όπως μου έλεγε ο ίδιος άνθρωπος, όσοι εκδηλώσουν τώρα ενδιαφέρον έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν καλύτερη τύχη στη συνέχεια καθώς η διαγωνιστική διαδικασία για το ακίνητο θα γίνει τον Απρίλιο. Μπορεί να είναι προκαταρκτική η τωρινή διαδικασία για να διερευνηθεί το ενδιαφέρον και η δυναμική των ενδιαφερόμενων, ωστόσο όσοι μπουν από τώρα στο χορό, θα έχουν καλύτερες πιθανότητες να βρεθούν κοντά στο πολυπόθητο ακίνητο των 67.000 μέτρων που σχεδίασε κάποτε ο διάσημος αρχιτέκτονας, Ηλίας Μπαρμπαλιάς, και υλοποίησε η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ.

Η κίνηση του Νικόλα Πατέρα

Η ναυτιλιακή εταιρία Contships ελληνικών συμφερόντων, που τελεί υπό την ηγεσία του εφοπλιστή Νίκου Πατέρα, κάνει κινήσεις για να «σηκώσει» 100 εκατομμύρια δολάρια από την έκδοση ενός πενταετούς «nordic bond». Πρόκειται για μία μορφή εταιρικού ή κρατικού ομολόγου που εκδίδεται στις σκανδιναβικές αγορές κεφαλαίου χωρίς εξασφαλίσεις, συνδεδεμένου με στόχους βιωσιμότητας. Σας θυμίζω εδώ ότι η Contships Management είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ιδιοκτήτης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρητικότητας μεταξύ 900 teu και 1.500 teu. Ο εφοπλιστής Νικόλας Πατέρας ίδρυσε την εταιρεία πριν από περίπου μια δεκαετία.