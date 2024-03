BEAST

Καλημέρα με αστακομαραδονάδες! Όχι, μην τσιμπάτε, δεν το εννοώ, αλλά προσπαθώ να σας βάλω στο κλίμα με τις αποκαλύψεις που γίνονται σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, που είδε χθες να τον αναφέρει και να του επιτίθεται και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οδηγίες Γκρίνμπεργκ

Στο Μέγαρο Μαξίμου μπορεί πολλοί να τον υποτιμάνε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αλλά υπάρχουν 2-3 στελέχη υψηλόβαθμα, μεταξύ αυτών και ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου που δεν τον υποτιμούν. Αντίθετα λένε πως θέλει προσοχή και πρέπει να τον μελετήσουν αρκετά. Και όπως έμαθα ακόμα και ο γκουρού της επικοινωνίας στις ΗΠΑ, ο Γκρίνμπεργκ που συμβουλεύει αποτελεσματικά τον πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια έχει ζητήσει να μην τον αγνοούν ούτε να τον υποτιμούν. Και αυτό τα λέει όλα. Τα εξήγησα εδώ αναλυτικά.

Η επίθεση Μητσοτάκη

Σε αυτό το πνεύμα δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και δυο μέρες, τόσο προχθές από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης όσο και από την εκπομπή Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη. Η επίθεση αυτή είναι προϊόν ευρείας σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και φαίνεται πως θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση το επόμενο διάστημα για να κοντύνουν όσο μπορούν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις κρυφές συσκέψεις του Μαξίμου

Εκτός όμως από τον Κασσελάκη, υπάρχει άλλος σοβαρός προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως έμαθα στις εσωτερικές συσκέψεις αποφασίστηκε να επιχειρηθεί η απομόνωση των ομάδων της ακροδεξιάς οι οποίες θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχίσουν τη δράση τους. Παράλληλα θα γίνουν προσπάθειες να επαναπροσεγγίσουν τα πιο συντηρητικά τμήματα ψηφοφόρων, που έχουν αποστασιοποιηθεί, λόγω και του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο πονοκέφαλος της Εκκλησίας

Την ίδια στιγμή, μου λένε πως σε αυτές τις συσκέψεις συνεχίζεται να συζητείται τι θα γίνει μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας. Και μάλιστα έχουν κυκλώσει τις κρίσιμες ημερομηνίες: την Κυριακή της Ορθοδοξίας στις 24 Μαρτίου και τους εορτασμούς του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής επετείου. Και εκεί θα φανεί αν το κλίμα θα αποφορτιστεί ή αν θα υπάρξει αναζωπύρωση της έντασης. Για να μην υπάρξει ένταση, έμαθα ότι θα σταλούν τις επόμενες ημέρες απεσταλμένοι σε Αρχιεπισκοπή και σε κάποιες κρίσιμες μητροπόλεις ώστε να πέσουν οι τόνοι.

Περί επιδόματος Πάσχα

Τι είδα όμως χθες στην συνέντευξη του πρωθυπουργού και μου το επεσήμαναν βουλευτές της ΝΔ; Η κίνησή του να βάλει τέλος στη συζήτηση για επίδομα το Πάσχα, φανερώνει πως δεν έχει σκοπό να κάνει μικροπολιτική και προσφέρει ελπίδες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Τα 36 έκλεισε ο Μαρινάκης

Στον αστερισμό του ιχθύ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος χθες είχε τα γενέθλιά του και έφερε κεράσματα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς. Ο Παύλος Μαρινάκης έκλεισε τα 36 και πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά τη γέννηση του γιου του. Μάλιστα σε φωτογραφία που ανάρτησε στα social media σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τον μπέμπη με τη μαμά να τους απαθανατίζει και το ίδιο να γράφει: «η μαμά μας που μας έβγαλε φωτογραφία μου έκανε το καλύτερο δώρο!». Το ντεκόρ ολοκλήρωναν δύο κούπες που έγραφαν: super dad και the best dad in the world». Να του ευχηθούμε με τη σειρά μας. Πολύχρονος!

Κασσελανόμικς

Να πάμε έως την Τεχνόπολη στο Γκάζι εκεί όπου χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την ακρίβεια και το φορολογικό σύστημα. Θα σας τις ονομάσω Κασσελανόμικς. Εκεί είδα πολλούς και κατάλαβα ότι γίνεται προσπάθεια να εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος και πως δεν υπάρχει εσωτερική κρίση, αν και τα προβλήματα ως γνωστόν κρύβονται κάτω από το χαλί. Εκεί είδα Νίκο Παππά, Όλγα Γεροβασίλη, Σωκράτη Φάμελλο, Διονύση Τεμπονέρα που ήταν από τα πρόσωπα της κρίσης προ λίγων εβδομάδων, αλλά και το σύνολο της Κ.Ο. και γνωστών και επώνυμων στελεχών, όπως ο Αλέκος Φλαμπουράρης.

Στο MEGA πριν τη Θήβα

Στη λεωφόρο Συγγρού θα κατηφορίσει σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, καθώς θα βρεθεί στο στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού MEGA. Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να δώσει στις 20:00 η ώρα, συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, και τους δημοσιογράφους Ράνια Τζίμα και Γιάννη Πρετεντέρη. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις περαιτέρω εξηγήσεις που θα δώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εταιρείες που διαθέτει, πέραν των γνωστών ανακοινώσεων που έχουν εκδοθεί από την Κουμουνδούρου, ενώ αναμένεται να αναπτύξει και τις προτάσεις του για δίκαιη φορολόγηση και λιγότερη ακρίβεια, όπως έκανε και χθες το βράδυ στο Γκάζι. Αυτή θα είναι και η τελευταία του εμφάνιση πριν παρουσιαστεί την Παρασκευή στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) της Θήβας – και όχι της Σπάρτης όπως για ανεξήγητους λόγους είχε διαρρεύσει από τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Παρεμπιπτόντως, προκειμένου να υποδεχθεί τον Κασσελάκη το στρατόπεδο, προβαίνει αυτές τις μέρες σε γενικό εξωραϊσμό. Επισκευές, καθαρισμό, βαψίματα, τα πάντα.

Δούκας κατά Ανδρουλάκη

Μαθαίνω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που έχει αυτονομηθεί αρκετά από το ΠΑΣΟΚ και την Χαριλάου Τρικούπη κρατάει αποστάσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη και μου είπαν πως γκρινιάζει για την ηγεσία του κόμματος. Γιατί; Θεωρεί ότι έχει ευθύνη επειδή καμιά 20αριά δήμαρχοι Πασόκοι δεν τον στήριξαν στις εκλογές της ΚΕΔΕ, αλλά προτίμησαν να βοηθήσουν τον κυβερνητικό υποψήφιο. Και αυτό θα έχει και συνέχεια.

Μουρμούρα για Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως, έχει ν’ αντιμετωπίσει και την παρασκηνιακή κριτική πολλών για την αδυναμία του κόμματος να κερδίσει ζωτικό πολιτικό χώρο. Η χθεσινή μέτρηση της Interview που έδειξε -ξανά- τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, δεν άρεσε σε πολλά στελέχη που έριχναν τα πυρά τους κατά του Ν. Ανδρουλάκη. Και δεν έχουν και άδικο εάν σκεφθεί κανείς πως κινείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που παίζει με μια κλειστή ομάδα στελεχών της γενιάς του κυρίως, ενώ ακόμα και δημοσιογράφους δεν βλέπει από το ευρύτερο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά επιλέγει να συνομιλεί με συγκεκριμένα πρόσωπα. Κάπως έτσι σκέφτεται και ο Δούκας που θεωρεί πως βλέπει φως και θέλει να μπει. Πάντως, όσο δεν αρέσει η τακτική Ανδρουλάκη, τόσο δεν αρέσει και η τακτική Δούκα.

Αγιορείτικη επίσκεψη

Να πάμε και λίγο στο Άγιο όρος μήπως και ηρεμήσουμε; Σας είχα αποκαλύψει από τους πρώτους εδώ για την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αθωνική Πολιτεία, όταν για πολλούς βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ουσιαστικά απαγορευτικό μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Ν. Χριστοδουλίδης θα βρεθεί Πέμπτη και Παρασκευή στο Άγιο Όρος για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Προέδρου της Κύπρου. Στις Καρυές θα γίνει η επίσημη υποδοχή και μετά τις ομιλίες, το κέρασμα, το προσκύνημα στην Εικόνα του Αξιον Εστί, θα μεταβεί στην Μονή Διονυσίου, της οποίας ηγούμενος είναι ο εξ Αμμοχώστου Αρχιμανδρίτης Πέτρος. Από εκεί θα βρεθεί στην Μονή Βατοπεδίου, όπου θα παρακολουθήσει τον Εσπερινό και θα διανυκτερεύσει.

Αρκεί μόνο ο τζίρος για να σώσει την παρτίδα για τον Σαράντη;

Αρκεί η αύξηση του τζίρου για μία εταιρεία; Στην περίπτωση του ομίλου Σαράντη, που είναι ο μεγαλύτερος ελληνικών συμφερόντων όμιλος στον τομέα της παραγωγής αλλά και εμπορίας καταναλωτικών αγαθών όπως καλλυντικά αλλά και γνωστά οικιακά προϊόντα όπως τα Sanitas αλλά και το βερνίκι Camel καθώς και προϊόντα όπως Noxzema, STR8, Carroten και πολλά ακόμα, φαίνεται ότι η αύξηση τζίρου που πέτυχε το 2023 δεν αρκεί. στα 132,6 εκατ. ευρώ, ενώ πτωτική με 6,9% ήταν η ιδιωτική ετικέτα με 30,7 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των πωλήσεων του ομίλου το 2023 ανήλθε σε 482,2 εκατ. ευρώ με ανάπτυξη 8,3%, κέρδη προ φόρων και τόκων στα 47,1 εκατ. ευρώ με αύξηση 45,9% με το περιθώριο επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται σε 9,8%. Στην αύξηση του τζίρου που σας προανέφερε όμως υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση: ότι κατά μεγάλο βαθμό προήλθε από τις πληθωριστικές αυξήσεις στα προϊόντα, καθότι εάν κοιτάξει κανείς τον όγκο πωλήσεων μειώθηκε την ίδια χρονιά κατά 1,2%. Και επομένως αυτό που προέχει τώρα για την επιχείρηση, είναι να ξανακερδίσει σε κατανάλωση για να μπορέσει να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια. Σε λίγες ώρες πάντως, ο όμιλος θα παρουσιάσει το αναπτυξιακό πλάνο πενταετίας σε αναλυτές και δημοσιογράφους. Όπου θα φανεί λίγο πιο ξεκάθαρα ποιες είναι οι προθέσεις του για τα επόμενα χρόνια. Περισσότερα σύντομα…

Τα deals θέλουν χρόνο και η Avramar το δικό της

Ότι τα deals απαιτούν χρόνο για να ολοκληρωθούν, μου έλεγε με νόημα άνθρωπος που γνωρίσει καλά τα τερτίπια και τις δυσκολίες της επιχειρηματικής πιάτσας. Ο ίδιος άνθρωπος αναφερόταν στην περίπτωση της Avramar, όπου έχει καθυστερήσει πολύ να περπατήσει η διαδικασία έκδοσης του πολυπόθητου δανείου των 20 εκατομμυρίων που θα αποτελέσει το στήριγμα για τις τρέχουσες ανάγκες της και τη σίτιση των ψαριών της έως και το καλοκαίρι. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές υπάρχουν. Ωστόσο το καρπούζι και το μαχαίρι βρίσκεται πλέον στα χέρια των τραπεζών που καλούνται να διαχειριστούν από κοινού με τη Deloitte την πώληση της εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη, καθότι οι παλιοί μέτοχοι σταμάτησαν να χρηματοδοτούν το ασύμφορο όπως αποδείχθηκε εγχείρημα της μεγαλύτερης εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Η οριστική διευθέτηση του θέματος και η πώληση της εταιρείας αναμένεται καλώς εχόντων των πραγμάτων να ολοκληρωθεί έως το τέλος της χρονιάς.

Η ΤΕΡΝΑ και το mega project του 1 δισ. της Microsoft

Σε δημόσια παρουσία της η Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO της Microsoft, αναφέρθηκε στην υλοποίηση του μεγάλου project του κολοσσού της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τέρνα μαζί με την ιταλική κατασκευαστική Renco, είναι αυτές που κέρδισαν τον διαγωνισμό για την κατασκευή του mega projectπου έχει προϋπολογισμό κοντά στο 1 δισεκατομμύριο και όπως μαθαίνω θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται κατά το κύριο μέρος του, τον Απρίλιο. Όμως ήδη οι προκαταρκτικές εργασίες δηλαδή εκσκαφές και λοιπές δραστηριότητες έχουν ξεκινήσει. Μου λένε ότι το έργο θα χρειαστεί για την αποπεράτωσή του περί τα τρία χρόνια, κάτι που αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος της επένδυσης που έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική, είναι αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μετακόμιση της Νήσος από την Τήνο στη Ριτσώνα

Η μπύρα Νήσος ανήκει κατά ένα μέρος στην γνωστή δημοσιογράφο και κόρη του ζωγράφου Κώστα Τσόκλη, Μάγια και κατά το άλλο μέρος στον Αλέξανδρο Κουρή. Όμως τον τελευταίο καιρό η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εξαγόρασε ένα ποσοστό μειοψηφίας στη Νήσος, τη γνωστή τηνιακή ζυθοποιία. Και πλέον έχει μεταφέρει ένα μέρος της παραγωγής της μπύρας στο εργοστάσιό της στη Ριτσώνα καθότι η ζήτηση είναι μεγάλη. Μάλιστα, στόχος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας είναι να κάνει ακόμα μεγαλύτερη τη Νήσος, όπως έκανε παλαιότερα με τη Fix για παράδειγμα. Επομένως η μετακόμιση στη Ριτσώνα μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι καθότι η παραγωγή της Τήνου κάπου έφτασε στα όριά της.

Κόκκινο πανί για τα σούπερ μάρκετ και προμηθευτές το 30%

Το κόκκινο πανί αποτελεί όπως μαθαίνω για σούπερ μάρκετ και προμηθευτές, το ποσοστό του 30% που αποφάσισε η κυβέρνηση να κόψει από τις παροχές στις μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες για τον τομέα των απορρυπαντικών και προϊόντων ατομικής υγιεινής. Όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, «ως εδώ καλά». Το θέμα είναι εάν υπάρξει νεότερη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για να κοπεί το 30% και από τα τρόφιμα και να περάσει στα ράφια υπέρ του καταναλωτή. Τότε οι πιέσεις στα κέρδη των δύο πλευρών θα είναι μεγαλύτερες και εκ των πραγμάτων θα δούμε πράγματα και θάματα και πιθανώς μία μάχη χαρακωμάτων ανάμεσά τους. Κάτι άλλωστε που δήλωνε ευθαρσώς σε κλειστό κύκλο, εκπρόσωπος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.