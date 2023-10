Την ώρα όπου ο μεγαλοεπενδυτής Πρεμ Γουάτσα, στα εγκαίνια του του One & Only Aesthesis, απέδιδε τα εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, χαρακτηρίζοντάς την φιλική στις επενδύσεις δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας, ο Στέφανος Κασσελάκης προετοίμαζε ηχηρές διαγραφές στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δύο γεγονότα ήταν δυνατά – το καθένα για διαφορετικούς λόγους.

Επιχειρηματίες και τραπεζικοί στα εγκαίνια του One & Only Aesthesis

Επιχειρηματικός, τραπεζικός και πολιτικός κόσμος έδωσε, λοιπόν, το παρών στη χθεσινή εκδήλωση εγκαινίων του νέου πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος της Grivalia Hospitality, One & Only Aesthesis στα Αστέρια της Γλυφάδας, όπου ήταν επίσημος καλεσμένος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Από πλευράς επιχειρηματιών κυριάρχησε ο Πρεμ Γουάτσα, μεγαλομέτοχος του καναδικού ομίλου Fairfax και της Eurobank καθώς και της Grivalia Hospitality, η οποία διαχειρίζεται το ακίνητο. Αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kerzner, Φίλιπ Ζούμπερ, του ομίλου που διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία One & Only παγκοσμίως. Από εκεί και ύστερα το μάτι μου, εκτός από τους πολιτικούς, διέκρινε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία αλλά και τον πρόεδρο της τράπεζας, Γιώργο Ζανιά, τον Γιώργο Περιστέρη της ΤΕΡΝΑ, πολλούς πρώην τραπεζικούς και επικεφαλής ελληνικών funds όπως ο Απόστολος Ταμβακάκης και ο Νίκος Καραμούζης. Αλλά και σε κάποιο σημείο του τραπεζιού όπου φιλοξενήθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήταν καλεσμένος στην εκδήλωση, βρέθηκε και ο Σάμι Ιμπραήμ, εκ των ιδρυτών του Nammos που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον όμιλο Kerzner που έχει έδρα στο Ντουμπάι. Στους παρόντες ήταν και ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development. Η επένδυση στα Αστέρια Γλυφάδας κόστισε 300 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί το πολυτελέστερο έως τώρα τουριστικό θέρετρο στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και την σημαντικότερη τουριστική επένδυση μετά το Ελληνικό, στο παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας.

Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει ο Αλέξης, το πετυχαίνει ο Στέφανος

Λίγες ώρες πιο μετά από το event της Γλυφάδας, κι ενώ οι καλεσμένοι ακόμη δεν είχαν χωνέψει τις ιδιαίτερες δημιουργίες του σεφ Έκτορα Μποτρίνι, ο Στέφανος Κασελάκης με μια κίνηση ανακάτεψε τη δική του κουτάλα και διέγραψε τρία ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Δημήτρης Βίτσας, Νίκος Φίλης και Πάνος Σκουρλέτης εκτός. Η ρήξη με την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν είναι απλά προδιαγραμμένη, Βρισκόμαστε ήδη στην πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του νέου προέδρου. Πολιτικά αυτή η κίνηση δε θα κάνει κακό στον Κασσελάκη – μην ξεχνάμε πως μιλάμε για τρία στελέχη τα οποία δεν εκλέχθηκαν στις τελευταίες εκλογές καθώς το εκλογικό σώμα του κόμματος, τους γύρισε την πλάτη. «Φαντάσου τι υπομονή έκανε ο Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια», μου είπε ένας βουλευτής. Κι έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να ξεφορτώνεται κάποιες περιπτώσεις που για αρκετούς εντός της Προοδευτικής Συμμαχίας θεωρούνταν βαρίδια που κρατούσαν πίσω το κόμμα. Φαίνεται πως ό,τι δεν κατάφερε να κάνει ο Αλέξης, το πετυχαίνει ο Στέφανος. Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται.

Αμοιβαία τα αισθήματα

Τα δύσκολα, για όλες τις πλευρές, θα είναι βέβαια με όσους αμφισβητούν τον Κασσελάκη αλλά βρίσκονται εντός Βουλής και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και ειδικά με αυτούς που θα αποφασίσουν να παραμείνουν. Γιατί κάποιοι θα φύγουν – θα τα πούμε παρακάτω. Από την ανακοίνωση του Στέφανου Κασσελάκη για τις διαγραφές, κρατάω αυτό: «Λυπάμαι ιδιαίτερα για τον κ. Βίτσα, με τον οποίο είχα καλλιεργήσει καλή προσωπική σχέση και τον οποίο εκτιμώ». Για τους άλλους δύο, Φίλη και Σκουρλέτη, το έδαφος φαίνεται πως ήταν άγονο, δίχως να καλλιεργηθεί εκτίμηση. Αμοιβαία τα αισθήματα, βέβαια.

Η σύναξη των αρχιτραπεζιτών στην Αθήνα

Η σύναξη των αρχιτραπεζιτών των κρατών της ΕΕ που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Αθήνα, αποτελεί μια καλή ευκαιρία και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στο οικονομικό επιτελείο να συζητήσει την πορεία της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Η συνάντηση με την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αποτελεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σημείο αναφοράς μετά και την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός θα εντείνει τις επαφές του το επόμενο διάστημα όπως μαθαίνω με κεντρικούς οικονομικούς παίκτες τόσο στην ΕΕ όσο και ευρύτερα, καθώς το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που μια κρίση χρέους απείλησε να καταστρέψει το ενιαίο νόμισμα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο οικοδεσπότης Στουρνάρας

Στην Αθήνα, αυτά τα θέματα θα τεθούν τις επόμενες μέρες, με οικοδεσπότη τον Γιάννη Στουρνάρα, τους οποίους «φιλοξενεί» ο κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδας, να συζητήσουν και οι λοιποί κεντρικοί τραπεζίτες. Εδώ, μαθαίνω θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, κυρίως εάν συνεχίσουν με τις αυξήσεις των επιτοκίων, ή θα κάνουν μία παύση -όπως έχει κάνει και η Fed. Ρώτησα από το οικονομικό επιτελείο να μάθω τι συμβαίνει από εδώ και πέρα και μου είπαν ότι τα επικρατέστερα σενάρια θέλουν την ΕΚΤ να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια όχι μόνον στη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου αλλά και σε αυτήν της 14ης Δεκεμβρίου. Ίδωμεν.

Από το Ισραήλ στον ανασχηματισμό

Τα είχαμε πει από χθες για το ταξίδι αστραπή του πρωθυπουργού στο Ισραήλ και την συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ε, λοιπόν έγιναν όλα με άκρα μυστικότητα και μόλις έφθασε στο Ισραήλ έγινε επί της ουσίας γνωστό ότι είχε φύγει από την Αθήνα και ήταν εκεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξάλλου, είναι σε ανοικτή γραμμή με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα έχει αποφασίσει περαιτέρω ενίσχυση της στήριξης των Ισραηλινών σε αυτό τον πόλεμο. Από εκεί και πέρα όμως, το Μέγαρο Μαξίμου είναι προσγειωμένο στην εδώ πραγματικότητα, παρά το χάος που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο δεν τους υπνωτίζει η κατάσταση στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά, αντίθετα, τους προβληματίζει διότι μπορεί να ενισχύσει την αλαζονεία κάποιων λίγων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με αρνητικά αποτελέσματα. Τι έμαθα; Οι διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα υπάρχουν στη σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, απλώς αναζητείται ο κατάλληλος χρόνος. Παρά το γεγονός ότι από πρωθυπουργικό επιτελείο κινούνται στο μήκος κύματος του «μη-ανασχηματισμού», άλλωστε δεν θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι πολύ διαφορετικό, ορισμένες πηγές που δε δεσμεύονται από την επίσημη κυβερνητική γραμμή επιμένουν ότι είναι προ των πυλών οι διορθωτικές κινήσεις. Για να έχετε εικόνα, το τελευταίο διάστημα στο πρωθυπουργικό επιτελείο συζητιέται η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποτελεσματική κινητοποίηση και ο συντονισμός για την ανοικοδόμηση της περιφέρειας Θεσσαλίας με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων πλημμυρών.Τι αναζητείται; Ο κατάλληλος χρόνος.

Το κόμμα των 53

Από την άλλη πλευρά, γίνεται κυριολεκτική σφαγή στο ΣΥΡΙΖΑ που μέρα με τη μέρα μεγαλώνει το χάσμα. Για τις χθεσινές ραγδαίες εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση τα είπαμε. Έχει ιδιαίτερη σημασία όμως η αναφορά του Δημήτρη Βίτσα, πριν τη διαγραφή του, για την Ανανεωτική Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά. Που παραπέμπει; ΑΟΡΑ; ΑΝΟΡΑ; Σύμφωνα με το σχεδιασμό τους οι 53, έχουν σκοπό να οργανώσουν τοπικές συγκεντρώσεις – συζητήσεις με μέλη ή μη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που θα τους εξηγήσουν τι συμβαίνει και θα κάνουν ένα είδους άτυπο δημοψήφισμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, προκειμένου να συγκρατήσουν τα μέλη του κόμματος που συμφωνούν μαζί τους και βρίσκονται σε φάση εξόδου από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα έχουν φύγει έως τότε.

Έρχεται και διακήρυξη

Ένα από τα επόμενα βήματα είναι η παρουσίαση διακήρυξης της τάσης που όπως μου είπαν ήδη συγγράφεται και πάνω σε αυτό το κείμενο θα συγκεντρωθούν υπογραφές από όλη την Ελλάδα. Με βάση τους σχεδιασμούς τους υπολογίζεται το κείμενο της διακήρυξης να συγκεντρώσει συνολικά 10.000 υπογραφές, ενώ στόχος είναι να γίνουν και τοπικές οργανώσεις!

Θα φύγουν και βουλευτές

Τι θα γίνει όμως, εκτός από τα κομματικά μέλη και στελέχη, με τους βουλευτές; Μαθαίνω ότι το πολύ να φύγουν 5-7, αλλά τουλάχιστον τρεις πρέπει να είναι σίγουροι με πρώτο τον Ευκλείδη Τσακαλώτο που θα ανεξαρτητοποιηθεί. Επίσης μου είπαν ότι το συζητά και δεν είναι αρνητικός ο Δημήτρης Τζανακόπουλος της νεώτερης γενιάς. Να θυμίσω ότι ο Δ. Τζανακόπουλος είχε συνταχθεί με την Ομπρέλα στην πρόσφατη Πολιτική Γραμματεία, ενώ οι υπόλοιποι της νεώτερης γενιάς, δηλαδή η Έφη Αχτσιόγλου και άλλα πρόσωπα όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Αλέξης Χαρίτσης θα μείνουν εντός.

Η ανάλυση σοκ

Πέρα από τις συγκρούσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πρόσφατη Πολιτική Γραμματεία παρουσιάστηκε μια ανάλυση σοκ που έδειξε και το μεγάλο πρόβλημα του κόμματος. Εκεί ο πρώην γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, ο εκλογολόγος του κόμματος, ο Κώστας Πουλάκης που διαβάζει και αναλύει τις μετρήσεις στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς προέβη σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση. Είπε στα μέλη της ΠΓ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές έχασε περίπου 350.000 ψηφοφόρους από τις βουλευτικές εκλογές και 400.000 από τις περιφερειακές του 2019. Με βάση την ανάλυση σοκ που έκανε, με βάση τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών, η ΝΔ κινείται στην περιοχή άνω του 40%, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 12,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,4% και το ΚΚΕ στο 10%. Τι θα συμβεί εάν φύγουν και οι 53; Καταλαβαίνετε…

Η εκδήλωση για Σημίτη

Μεγάλη σύναξη για να τιμηθεί ο Κώστας Σημίτης και επ’ αυτού γίνεται σημαντική κινητοποίηση, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης που οργανώνει το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ και το περιοδικό Μεταρρύθμιση, με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, για να τιμήσουν τον πρώην πρωθυπουργό. Το «παρών» στην εκδήλωση θα δώσουν εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής ελληνικής σκηνής καθώς δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της νεολαίας. Και όπως μαθαίνω και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για Στέφανο Κασσελάκη δεν άκουσα κάτι!

Και η εκδήλωση για τη Φώφη

Και αφού ανάφερα τον Νίκο Ανδρουλάκη, να σας πω κι αυτό. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια για το πως χειρίστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τη θεματική εκδήλωση, που θα γίνει σήμερα στις 7 μ.μμ στη Νάξο, στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά. Ενώ ο ίδιος είχε προαναγγείλει κάτι πιο μεγάλο, μου είπαν πως στήθηκε στο παρά πέντε κάτι σχετικά πρόχειρο.

Στον Δένδια περνά ο έλεγχος της κατακερματισμένης ΕΑΒ

Στο πολυπλόκαμο ελληνικό δημόσιο, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία υπάγεται σε τρία διαφορετικά υπουργεία: Στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο υπουργείο Οικονομικών. Κάποιος όμως θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για να μπορεί να ορθοποδήσει και πάλι η ΕΑΒ. Έτσι, όπως έμαθα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να περάσει ο έλεγχος της στρατηγικής σημασίας ανώνυμης εταιρείας, στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Ο Κερκυραίος πολιτικός θα έχει το γενικό πρόσταγμα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της Αεροπορικής Βιομηχανίας και η πολιτική ηγεσία των δύο άλλων χαρτοφυλακίων θα συνεργάζεται μαζί του. Θυμίζουμε ότι στην ΕΑΒ αναμένεται να προσληφθούν λίαν συντόμως και 254 υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα καλύψουν λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της εν λόγω βιομηχανίας, που εδρεύει στην Τανάγρα.

Για brunch στον Πειραιά ο Γεραπετρίτης

Σε γνωστό στέκι του Πειραιά πήρε το μάτι μου τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής. Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έτρωγε με την οικογένειά του λίγες ώρες πριν το ταξίδι-«αστραπή» που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ισραήλ και τη συνάντηση της ελληνικής με την ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ιερουσαλήμ. Ο καθηγητής γνωρίζει άλλωστε καλά το λιμάνι, καθώς παρότι γεννήθηκε στο χωριό Μενετές της Καρπάθου, μεγάλωσε στον Πειραιά.

Η JTI τοποθετείται απέναντι στην Παπαστράτος

Με στόχο να κάνει και αυτή το δικό της βήμα στις θερμαινόμενες ράβδους καπνού, εναλλακτικές του τσιγάρου η ιαπωνική JTI λάνσαρε με τη σειρά της ένα προϊόν, ένα αντίστοιχο προϊόν με αυτό της ελληνικής θυγατρικής του ομίλου PMI. Μάλιστα, στο χθεσινό λανσάρισμα στο Μουσείο της Ακρόπολης βρέθηκαν και υπουργοί της κυβέρνησης. Ανάμεσά τους ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κώστας Σκρέκας. Η βασική διαφορά είναι ότι η παραγωγή των ράβδων της JTI δε θα γίνεται στην Ελλάδα, αλλά στην Ιαπωνία και στην Πολωνία. Στόχος της εταιρείας είναι να μπει σε 25 αγορές με το συγκεκριμένο προϊόν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ένας χρόνος και δύο εκατομμύρια το κόστος της αρχαιολογίας για την ACS

Ένα χρόνο αργότερα και δύο εκατομμύρια ακριβότερα κόστισε στην εταιρεία ταχυμεταφορών ACS η επένδυση στην οδό Πέτρου Ράλλη στο Αιγάλεω. Ο λόγος ήταν η εύρεση αρχαίων στο οικόπεδο που σήμερα στεγάζεται το νέο κέντρο διαλογής. Ωστόσο τα αρχαία αυτά ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν σημαντικές δυσχέρειες στο έργο και να προσθέσουν επιπλέον κόστος στην κατασκευή του, σε μία επένδυση που το συνολικό της ύψος έφτασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η Νίνα Λοτσάρη κάνει εταιρεία ρούχων

Σε νέο επιχειρηματικό βήμα μαθαίνω ότι εισέρχεται η γνωστή ηθοποιός και γυναίκα του θεάματος, Νίνα Λοτσάρη. Όπως μαθαίνω η Λοτσάρη προχωράει στη δημιουργία e-shop για την πώληση ρούχων και αυτή την περίοδο βρίσκεται στην υλοποίηση των βασικών βημάτων που θα οδηγήσουν στη συγκρότηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Μαθαίνω ότι την εταιρεία δε θα διαχειρίζεται απευθείας η ίδια αλλά άνθρωπος του περιβάλλοντός της, ο οποίος θα έχει όλη την ευθύνη για την υλοποίηση του project.

Η επιστροφή της Βιβεχρώμ

Η Βιβεχρώμ ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα. Τουλάχιστον έως και το 2021. Γιατί από το 2022 τη σκυτάλη ανέλαβε η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, Vitex, που ανήκει στην οικογένεια Γιαννίδη. Το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά, η Βιβεχρώμ που είναι θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Akzo Nobel, έκανε ένα βήμα να επιστρέψει σε εκθεσιακά γεγονότα, συμμετέχοντας στην έκθεση Οικοδομή για τα οικοδομικά υλικά και τις κατασκευές, που έγινε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Τι σημαίνει η απόφασή της αυτή από τη στιγμή που δεν συμμετείχε για πολλά χρόνια σε εκθέσεις; Ότι προσπαθεί να γυρίσει και πάλι το νόμισμα και να κατακτήσει τη χαμένη της πρωτιά στην αγορά των χρωμάτων στην Ελλάδα. Μένει να δούμε εάν θα τα καταφέρει.