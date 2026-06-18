Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με μία συγκλονιστική αποκάλυψη, η Ιουλία χάνει την γη κάτω από τα πόδια της με ένα σοκαριστικό γεγονός, η Ασπασία θυμάται στιγμές από την καριέρα της στο τραγούδι, η Πολυξένη μπερδεύεται με τη συμπεριφορά του Θαλή και η Μαγδαληνή αρχίζει και υποψιάζεται τις προθέσεις της Τερέζας.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» είναι βασισμένη στο εμβληματικό bestseller της Λένας Μαντά.

Τι θα δούμε απόψε στο 73ο επεισόδιο:

Η Μελισσάνθη καταρρέει όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαιώνουν αυτό που φοβόταν, ότι δηλαδή ο πατέρας του Γεράσιμου είναι ο Άγγελος και όχι ο Απόστολος και την αφήνουν μόνη, αντιμέτωπη με μια αλήθεια που αλλάζει όσα θεωρούσε δεδομένα για την οικογένειά της. Η Ασπασία προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη Στέλλα, όταν μια παλιά αφίσα και μια κουβέντα στο σπίτι ξυπνούν μνήμες από τη ζωή που άφησε πίσω και φέρνουν στην επιφάνεια την επιθυμία της κόρης της να τη δει ξανά στη σκηνή. Η Ιουλία αφήνεται για λίγο σε μια σπάνια αίσθηση αισιοδοξίας δίπλα στον Φωκά, η οποία ωστόσο διακόπτεται απότομα όταν ένα συνταρακτικό γεγονός ταράζει ξανά την οικογένειά τους, αφήνοντας την συντετριμμένη. Η Μαγδαληνή ακούει με ανακούφιση τις αποφάσεις του Πέτρου, όμως μια φαινομενικά αθώα συζήτηση με την Τερέζα φυτεύει αμφιβολίες για όσα συμβαίνουν πίσω από την πλάτη της. Η Πολυξένη προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο στη δουλειά και στις προσωπικές της σχέσεις, την ώρα που η στάση του Θαλή την αφήνει μετέωρη και πιο εκτεθειμένη απ’ όσο θα ήθελε.

Δείτε sneak peeks του αποψινού επεισοδίου:

Η Μελισσάνθη αποκαλύπτει στον Άγγελο ότι ο Γεράσιμος είναι γιος του

Ο Φωκάς οδηγείται σε παγίδα θανάτου

Η Στέλλα ζητάει από την Ασπασία να τραγουδήσει άλλη μία φορά για χάρη της

Δείτε το trailer: