Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και στο έργο εμβληματικών γυναικών, που με τη φωνή τους, την καλλιτεχνική τους πορεία και τη ζωή τους άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ρεμπέτικου, απόλαυσαν όσοι παρακολούθησαν χθες, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, ένα σπέσιαλ επεισόδιο της νέας σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου», σε αφήγηση και παρουσίαση της Ηρώς Σαΐα.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και συντελεστές της σειράς εντυπωσιάστηκαν από το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ, το οποίο απέδωσε τη ζωή και την πορεία των γυναικών που σημάδεψαν το ρεμπέτικο τραγούδι.

Μετά την προβολή του επεισοδίου ακολούθησε συζήτηση με τη διευθύντρια των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ, Μαργαρίτα Μυτιληναίου, την Ηρώ Σαΐα και τον δημοσιογράφο της εφημερίδας «Τα Νέα», Δημήτρη Μανιάτη, με θέμα τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου μίλησε για μια «χειροτεχνία που καθηλώνει τον θεατή στην οθόνη» και απευθυνόμενη στην Ηρώ Σαΐα, την κάλεσε να αναφερθεί τόσο στη σειρά όσο και στις γυναίκες που έδωσαν νέο αέρα στο ρεμπέτικο τραγούδι.

Η Ηρώ Σαΐα χαρακτήρισε τις εμβληματικές αυτές μορφές «φωτεινά παραδείγματα», τονίζοντας ότι «έπρεπε να αποδείξουν το αυτονόητο, ότι αξίζουν να είναι εκεί που βρίσκονται», ενώ σημείωσε πως «ήταν εκείνες που άνοιξαν τον δρόμο για τις επόμενες τραγουδίστριες».

Παράλληλα, ευχαρίστησε την ΕΡΤ για τη στήριξη του εγχειρήματος και ιδιαίτερα το πολύτιμο Αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, από το οποίο αντλήθηκε σημαντικό ιστορικό υλικό για τη σειρά. Δεν παρέλειψε, τέλος, να αναφερθεί στις σύγχρονες και αποκαλυπτικές μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ, όπως εκείνες του Σταύρου Ξαρχάκου και του Διονύση Σαββόπουλου, αποκαλύπτοντας –μέσα σε θερμό χειροκρότημα από το κοινό– ότι πρόκειται για την τελευταία του συνέντευξη.

Τα συγχαρητήρια του στην Ηρώ Σαΐα και στην ΕΡΤ εξέφρασε και ο Δημήτρης Μανιάτης καθώς όπως είπε πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Εξήγησε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία σχετίζεται με τον τρόπο που επελέγησαν οι οκτώ αυτές γυναίκες, αυτά τα οκτώ ιερά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς και στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος, ο πρόεδρος της Minos EMI Μάκης Μάτσας και ο συνθέτης-στιχουργός Μίνως Μάτσας, ο σκηνογράφος Γιάννης Μετζικώφ, ο γκαλερίστας Σταύρος Μιχαλαριάς, οι ηθοποιοί Άννα Βαγενά και Μαίρη Ραζή, καθώς και ο πρώην βουλευτής Γιώργος Λιάνης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς, που θα προβληθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου από την ΕΡΤ1 στις 19:00, είναι αφιερωμένο στη Ρόζα Εσκενάζυ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των πορτρέτων των Αγγέλα Παπάζογλου, Μαρίνας Νίνου, Ρίτας Αμπατζή, Σωτηρίας Μπέλλου, Σεβάς Χανούμ, Στέλλας Χασκίλ και Ιωάννας Γεωργακοπούλου.

Δείτε φωτογραφίες: