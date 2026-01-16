Το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τη Volley League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (16/1).

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πριν λίγες μέρες στον τελικό του Σούπερ Καπ με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη κάνοντας μεγάλη ανατροπή, με τους «πράσινους» να θέλουν τώρα τη ρεβάνς προκειμένου να παραμείνουν μπροστά από τον αιώνιο αντίπαλο στη βαθμολογία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο – Ισπανία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports 6HD Καστεγιόν – Λεγανές Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Αταλάντα Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κάζα Πία Liga Portugal

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ