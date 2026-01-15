Οι αγώνες Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός στη Euroleague και Ελλάδα – Κροατία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (15/1).

Οι «πράσινοι», οι οποίοι είναι στο 13-8, δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πλην της νίκης κόντρα στους Γερμανούς που είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες της διοργάνωσης, όπως δείχνει και το 7-14 μετά τις πρώτες 21 αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Μπράγκα CEV Challenge Cup

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός CEV Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Καχασόλ CEV Challenge Cup Γυναικών

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Sopron Basket Eurocup Women

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Μπολόνια Serie A

20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός Euroleague

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μίλαν Serie A