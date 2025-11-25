Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», σχολίασε ο Αντώνης Κανάκης.

Ο παρουσιαστής ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα»: «Πέφτει το γέλιο της αρκούδας με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, συντροφικό ξεκατίνιασμα χωρίς προηγούμενο. Πόσες ελπίδες τότε. Γιατί πραγματικά ο ελληνικός λαός, εκείνη τη δεδομένη στιγμή, διψούσε, κι ακόμα διψάει, για μια πραγματική αλλαγή. Τη λέξη “αλλαγή” την ακούμε από το ’81 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Από τότε, ο Έλληνας πολίτης διψάει για μια πραγματική και ουσιαστική αλλαγή. Να αλλάξει επιτέλους αυτό το πράγμα που δεν αντέχουμε άλλο. Στην περίπτωση του Τσίπρα ο ελληνικός λαός πίστεψε ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή και η προδοσία ήταν τεραστίων διαστάσεων. Ήταν τραγικά τα πράγματα».

Σε άλλο σημείο ο Αντώνης Κανάκης σχολίασε: «Εγώ προσωπικά δεν έχω σκοπό να διαβάσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αρκούν όλα αυτά που ζήσαμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την τετραετία. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα μας. Πίστευα ότι ήταν ό,τι χειρότερο έχει συμβεί μέχρι να έρθει ο Μητσοτάκης και να ζήσουμε όλα αυτά που ζούμε. Η επόμενη κυβέρνηση σε κάνει να αναθεωρείς αυτό που πίστευες για την προηγούμενη κυβέρνηση».