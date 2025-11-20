Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (20/11).

Οι «πράσινοι» μετράνε δύο συνεχόμενες νίκες, έχουν ανέβει στο 7-4 και θέλουν την τρίτη που θα τους διατηρήσει κοντά στην κορυφή, υποδεχόμενοι μια ομάδα που είναι στο 5-6 μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

14:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Κλήρωση Πλέι Οφ

15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

18:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πιτέρμπορο – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

22:05 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup