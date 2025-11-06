Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (6/11).

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στις 19:45 τη Μάλμε εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική του Europa League και την ίδια ώρα θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνισική του Europa Conference League.

Λίγες ώρες μετά, στις 22:00, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική του Europa League με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση ώστε να κάνει ακόμη ένα βήμα πρόκρισης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ολυμπιακός – Λας Πάλμας CEV Champions League βόλεϊ ανδρών

19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουτρέχτη – Πόρτο UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μάιντς – Φιορεντίνα UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα UEFA Europa League

19:45 ANT1 – COSMOTE SPORT 3 HD Μάλμε – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

20:30 Novasports 5HD WTA Finals : Ριάντ, Αγώνας Διπλού

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague

22:00 Novasports 4HD Παρί – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λωζάνη – Ομόνοια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Φέγενορντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Λιόν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26