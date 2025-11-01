Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στην δραματική σειρά του Alpha Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η συνάντηση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη οδηγεί σε αποκαλύψεις και εξοµολογήσεις που ταράζουν τα νερά, ενώ ο Γιάμαρης έχει «πρόβλημα», αφού ο Καστίλιας του ζητάει να αναλάβει την υπόθεση του Στράτου. Ο Γιάμαρης θα ζητήσει από τον Ντίνο βοήθεια για να βάλει φρένο στις φιλοδοξίες του Καστίλια. Η Αγγελική, µετά από ένα τέχνασµά της, βρίσκει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά µε τον Γρηγόρη ξανακερδίζοντας την εµπιστοσύνη του. Όμως µία συνάντηση στην εταιρία θα την κάνει να παγώσει.

Διαβάστε τι θα δούμε στα επεισόδια της Δευτέρας 3 και Τρίτης 4 Νοεμβρίου που θα προβληθούν στις 22.30 στην τηλεόραση του Alpha.

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου, στις 22:30 – Επεισόδιο 13

Η συνάντηση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη οδηγεί σε αποκαλύψεις και εξοµολογήσεις που ταράζουν τα νερά, με εκείνον να ανοίγει τα χαρτιά του για το πώς αισθάνεται και με εκείνη να του ξεκαθαρίζει τη θέση της, οδηγώντας τον για ακόμα μια φορά στις καταχρήσεις του. Η επίσκεψη της Λένας στον γυναικολόγο παίρνει µία αναπάντεχη τροπή και η Αλεξάνδρα, μετά την τυχαία συνάντηση τους εκεί, βάζει στόχο να μάθει εάν το κορίτσι έχει περάσει τοκετό. Ο Καπετανάκος µαθαίνει από τον Ταλιούρη για την συνεργασία του µε την Αλεξάνδρα και τον ψεύτικο εκφοβισµό του Βούλγαρη, ενώ η άφιξη του Καπετάν-Μανώλη στον Πειραιά σπέρνει τον πανικό σε Ξένη και Βούλγαρη σε σχέση µε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί. Παράλληλα, οι υποψίες που βάζει η Γαλήνη στον Γρηγόρη σχετικά µε τους απώτερους σκοπούς της Αγγελικής, τον οδηγούν σε µια καχύποπτη προς εκείνη προσέγγιση. Ο Ορέστης, από την άλλη, ανακαλύπτει το εγκαταλελειµµένο σπίτι που τόσο καιρό έφταναν τα γράµµατά του.

Τρίτη 04 Νοεμβρίου, στις 22:30 – Επεισόδιο 14

Ο Καστίλιας ζητάει από τον Γιάμαρη να παραιτηθεί προκειµένου να αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση του Στράτου. Η Αλεξάνδρα αποκαλύπτει στον εµβρόντητο Στελάρα ποιος είναι ο φονιάς του γιου της και ο Καπετανάκος ανακοινώνει στον έντροµο Αντρέα ότι σκοπεύει να συναντηθεί µε τον πρόεδρο του Ολυµπιακού για να µιλήσουν για τη µεταγραφή του. Ο Γιάμαρης ζητάει τη βοήθεια του Βούλγαρη για να βάλει φρένο στις φιλοδοξίες του Καστίλια, ενώ μια απρόσμενη έκπληξη από τη Γαλήνη τον βρίσκει στο σπίτι του. Η Λένα ταλαντεύεται για το αν πρέπει να µιλήσει ανοιχτά στον Χρόνη για τα προβλήματά της. Παράλληλα η Αγγελική, µετά από ένα τέχνασµά της, βρίσκει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά µε τον Γρηγόρη ξανακερδίζοντας την εµπιστοσύνη του. Όμως µία συνάντηση στην εταιρία θα την κάνει να παγώσει.