Ο Γιώργος Καπουτζίδης σχολίασε μέσω TikTok την αποκάλυψη της θείας Σταματίνας στο πολυσυζητημένο επεισόδιο της σειράς του «Σέρρες». «Αυτό το επεισόδιο με το μυστικό της Σταματίνας είναι το μόνο επεισόδιο το οποίο, αντί να πάει πρώτα στον Σταμάτη Πατρώνη, τον σκηνοθέτη, πήγε πρώτα στη Γιούλη (Τσαγκαράκη). Ήθελα η Γιούλη να το διαβάσει πρώτα, να το δει, να μου πει ότι της αρέσει και μετά ζητήσαμε τη γνώμη και τη συμβουλή της κοινότητας Intersex Greece», λέει αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του ANT1 στο TikTok.

Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι ό,τι έχει γραφτεί είναι σωστό, δεν είναι κάτι λάθος. Είναι σημαντικό να είναι σωστά όλα όσα υπάρχουν εκεί, αληθή. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί το διάβασαν, το αγάπησαν, μου έστειλαν κι αυτοί τις ευχαριστίες τους.

Είμαι χαρούμενος για αυτό το επεισόδιο, χαίρομαι πολύ που λέγεται αυτή η ιστορία. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Είναι από τα πράγματα που είμαι πάντα πολύ χαρούμενος που τόλμησα και τα έγραψα. Όχι, που τόλμησα, κακώς λέω που τόλμησα. Αλλά που θέλησα και τα έγραψα», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Το επεισόδιο που συζητήθηκε

Στο επεισόδιο της σειράς, θεία Σταματίνα επισκέπτεται μαζί με τον αδερφό της Λευτέρη (Γιώργος Γάλλος) μια γιατρό, ρόλο που υποδύεται η Νατάσσα Εξηνταβελώνη. Η επίσκεψη ξεκινά ως μια τυπική αναφορά στο οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, αλλά γρήγορα αποκαλύπτεται ένα καλά κρυμμένο μυστικό που ανατρέπει όλα όσα γνώριζαν μέχρι τώρα.

Η αποκάλυψη αφορά την ίδια τη Σταματίνα, η οποία είναι ίντερσεξ, κάτι που παρέμενε άγνωστο στην οικογένεια για περισσότερα από 60 χρόνια. Η γιατρός εξηγεί στη σκηνή: «Ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους, είτε ως προς τα χρωμοσώματα, είτε ως προς την εξωτερική ή εσωτερική ανατομία τους. Η αδερφή σας δεν διατρέχει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στις ωοθήκες, γιατί δεν έχει ωοθήκες ούτε κανένα γυναικείο αναπαραγωγικό όργανο. Μεγάλωσε ως γυναίκα, αλλά η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική. Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Δυστυχώς, κανείς δεν της το είπε και ούτε εσείς το γνωρίζατε».

Ο τηλεοπτικός Λευτέρης θυμάται αμυδρά: «Όταν γεννήθηκε θυμάμαι ένα χειρουργείο, μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει». Η γιατρός σχολιάζει: «Δυστυχώς, η κοινωνία, με τη συνενοχή και της ιατρικής, δεν έχει φερθεί δίκαια στα ίντερσεξ άτομα. Προσπάθησε να τα χωρέσει σε προκαθορισμένα καλούπια και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους».

Με την εισαγωγή αυτού του χαρακτήρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης δίνει φωνή σε μια ομάδα ανθρώπων που σπάνια εκπροσωπούνται στη μυθοπλασία, προωθώντας παράλληλα την αποδοχή της διαφορετικότητας.