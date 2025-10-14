Απόψε, στις 22:30 στο 8ο επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ο Ηλίας Καπετανάκος, νιώθoντας ότι τον αντιμετωπίζουν σαν ηττημένο, κανονίζει με τη Ρίτα να συναντηθεί με κάποιον που θα τον βοηθήσει να πάρει εκδίκηση για τον γιο του. Η Ντόρα ανοίγει τα μάτια του καπετάν – Μανώλη, που έχει μείνει μπερδεμένος μετά από τη συνάντησή του με τη Λένα και η Βούλα γνωρίζει τυχαία έναν άντρα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. Ο Γιάμαρης κάνει έρευνα για να μάθει αν η μυστηριώδης γυναίκα έφυγε με το υπερωκεάνιο, ενώ ο Καστίλιας του μιλάει για τις υποψίες του για τον Γρηγόρη. Ο Ορέστης καταφθάνει στον Πειραιά μαθαίνοντας την αλήθεια για τη Λένα, ενώ η Γαλήνη κοιτάζει με υποψία τον Χρόνη Θαλασσίτη, έναν άντρα που φέρνει στο σπίτι ο Βούλγαρης. Τέλος, η Άντζελα δέχεται μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της, που μπορεί να φέρει στο φως όλη την αλήθεια.

Δείτε το sneak preview εδώ:

Ο Βούγγελας (Τριαντάφυλλος Δελής) «ψαρεύει» κόσμο για το καμπαρέ. Μέσα, η Λουίζα (Χριστίνα Συμεωνίδη) ρωτά τη Βούλα (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) πού τρέχει ο νους της απόψε και της επισημαίνει ότι η Φωφώ (Κωνσταντίνα Τάκαλου) την παρακολουθεί από το μπαρ κι έχει εντοπίσει ότι η κοπέλα δεν κυνηγά τη δουλειά κι αφήνει τους πελάτες δίχως παρέα. Πράγματι, η Φωφώ πλησιάζει την Βούλα για να μάθει τι έχει συμβεί. Μία αναπάντεχη γνωριμία έχει κλέψει το μυαλό της κοπέλας κι η Φωφώ θυμάται μία αντίστοιχη δικιά της γνωριμία πολλά χρόνια πριν…

Δείτε τις φωτογραφίες του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (¶ντζελα Δρόσου), ¶ρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.