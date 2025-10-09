Με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Μαιρούλα» στο Θέατρο Μικρό Χορν, η Μαρία Σολωμού έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star».

H ηθοποιός μίλησε για τη θεατρική συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά, αλλά και την εκπομπή «Μαρία τη Νύχτα» στον Alpha. «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου. Μόλις φύγει η “Μαιρούλα” από το κεφάλι μου, θα αρχίσω να μιλάω για τους “Άνταμς”. Θα είναι μια από τις παραστάσεις που θα μείνουν στην ιστορία για μένα. Δεν θα κάναμε κάτι τηλεοπτικά μαζί, αλλά αυτή τη στιγμή θα μας δείτε θεατρικά», ανέφερε αρχικά.

«Δεν θα ξαναδείτε το “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση, θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος. Άμα δεν περνάω κάπου καλά και νιώθω ότι αυτά που θέλω δεν μου τα δίνεις, γιατί να ξαναέρθω; Θα το κάνω όπως ξέρω εγώ, αλλά επειδή αυτό το διάστημα έχω αρκετή δουλειά έμεινε πίσω όλο αυτό», αποκάλυψε η ηθοποιός.