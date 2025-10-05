Στο νέο επεισόδιο του The Voice, το οποίο και προβλήθηκε τη νύχτα της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, ήρθε η Παρασκευή από τα Τρίκαλα προκειμένου να διεκδικήσει το όνειρο της στον χώρο του τραγουδιού.

Λίγο πριν βρεθεί όμως στη σκηνή, με μοναδικό βεβαίως στόχο να “γυρίσει” τις καρέκλες των τεσσάρων coaches, η 47χρονη διαγωνιζόμενη έμελλε να συγκινήσει ιδιαίτερα το τηλεοπτικό κοινό του μουσικού τάλεντ σόου με την προσωπική της εξομολόγηση.

Πιο συγκεκριμένα, στο εισαγωγικό της βίντεο, η Παρασκευή παραδέχθηκε αρχικά την κάμερα του The Voice πως “τραγουδάω από πολύ μικρή. Ο μπαμπάς μου ήταν δημοτικός τραγουδιστής οπότε μεγάλωσα μέσα στη μουσική. Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη, 19 ετών, επαγγελματικά να τραγουδάω για 15 χρόνια γιατί μετά έκανα οικογένεια. Το ότι σταμάτησα να τραγουδάω ήταν μια συνειδητή επιλογή, η οποία δεν μου στοίχισε ιδιαίτερα γιατί η δημιουργία της οικογένειας ήταν κάτι τόσο όμορφο οπότε μέχρι και σήμερα δεν είχα κάποια νοσταλγία γι’ αυτό που άφησα”.

“Με επηρέασε το γεγονός ότι ο μπαμπάς ήταν τραγουδιστής. Φυσικά και με επηρέασε γιατί τραγουδάω από πολύ μικρή μαζί του και κάποια εύκολα παραδοσιακά τραγούδια. Από έξι ετών θυμάμαι να το κάνω αυτό. Μεγαλώνοντας, όταν του είπα ότι θα επιλέξω να τραγουδήσω επαγγελματικά, εκείνος φυσικά χάρηκε πολύ. Το απολάμβανε”.

“Λίγο πριν ανέβω στη σκηνή του The Voice, μου έρχεται στο μυαλό ο πατέρας μου. Θα ήθελα να ήταν δίπλα μου. Σκέφτομαι τον μπαμπά μου, φυσικά, πιστεύω πως θα ήθελε να είναι εδώ. Ναι, θα χαιρόμουν και γω αν τον έβλεπα” εκμυστηρεύτηκε εν συνεχεία, με δάκρυα στα μάτια, η Παρασκευή στο νέο επεισόδιο του The Voice που είδαμε το βράδυ της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Η Παρασκευή με την ερμηνεία της γύρισε τις καρέκλες και των 4 κριτών και τελικά επέλεξε να πάει στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη.