Το δεύτερο επεισόδιο του The Voice προβλήθηκε στην τηλεόραση με τον Γιώργο Καπουτζίδη να παρουσιάζει τους τέσσερις coaches που πήραν τις θέσεις τους απέναντι από την σκηνή.

Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκαν στο πλατό ένας-ένας. Τελευταία ήταν η τραγουδίστρια, την οποία προανήγγειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Η μεγαλύτερη των πάντων, η θεότητα, η παρουσία, η φωνάρα, η Έλενα Παπαρίζου», ήταν τα λόγια του τραγουδιστή.

Η Έλενα Παπαρίζου αφού βγήκε στο πλατό, χαιρέτισε τους δύο κριτές και έδωσε ένα φιλί στο στόμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη.