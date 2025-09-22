Ο αγώνας Νάπολι – Πίζα για την 4η αγωνιστική της Serie A ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (22/9).

Οι «παρτενοπέι», κάτοχοι του τίτλου στην Ιταλία, έχουν την ευκαιρία να μείνουν μόνοι στην 1η θέση της βαθμολογίας μετά τη γκέλα της Γιουβέντους στη Βερόνα και είναι το φαβορί για τη νίκη απέναντι στη νεοφώτιστη Πίζα που μόλις ένα βαθμό μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:30 Βραβεία ΠΣΑΠΠ / Action 24

21:40 Χρυσή Μπάλα / COSMOTE SPORT 1 HD

21:45 Serie A: Νάπολι – Πίζα / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Championship: Μίλγουολ – Γουότφορντ / COSMOTE SPORT 3 HD

22:15 Primeira Liga: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε / COSMOTE SPORT 7 HD