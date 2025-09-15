Ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (15/9).
Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 13:49 (ώρα Ελλάδας) και θα υπάρχει μετάδοση από την ΕΡΤ2, με τον Έλληνα πρωταθλητή να στοχεύει σε μια μεγάλη επίδοση και στην κατάκτηση μεταλλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου / ΕΡΤ2 HD
13:40 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, προκριματικός Μίλτου Τεντόγλου / ΕΡΤ2 HD
13:49 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, τελικός Καραλή στο άλμα επί κοντώ / ΕΡΤ2 HD
19:00 Σούπερ Καπ Χάντμπολ, Ολυμπιακός – ΑΕΚ / ΕΡΤ1 HD
19:30 Serie A, Βερόνα – Κρεμονέζε / COSMOTESPORT 2 HD
21:30 La Liga 2, Σαραγόσα – Αλμπαθέτε / Novasports Start
21:45 Serie A, Κόμο – Τζένοα / COSMOTESPORT 3 HD
22:00 La Liga, Εσπανιόλ – Μαγιόρκα / Novasports 1