Τους άλλους δύο προημιτελικούς του EuroBasket 2025 περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (10/9).

Η Εθνική Ελλάδας έχει ήδη κλείσει θέση στους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία και τώρα ήρθε η ώρα να προκύψει και το άλλο ζευγάρι.

Στις 17:00 θα αναμετρηθούν οι δύο εκπλήξεις της διοργάνωσης, η Φινλανδία και η Γεωργία, ενώ στις 21:00 η δυνατή Γερμανία θα κοντραριστεί με τη Σλοβενία του απίθανου Λούκα Ντόντσιτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00, Φινλανδία – Γεωργία, Novasports Start / ΕΡΤ1

21:00, Γερμανία – Σλοβενία, Novasports Start