Οι σειρές «The Penguin» του HBO Max και «The Studio» του Apple TV+ κυριάρχησαν στη λίστα των νικητών την πρώτη βραδιά των βραβείων Έμμυ Δημιουργικών Τεχνών (Emmy Creative Arts) που απονεμήθηκαν το Σάββατο στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η σειρά «The Studio» κατέκτησε συνολικά εννέα βραβεία. Η σειρά «The Penguin» κέρδισε οκτώ τρόπαια.

Η σειρά «Severance» του Apple TV+, η οποία είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, απέσπασε έξι νίκες. Οι σειρές «Bridgerton» του Netflix και «Andor» του Disney+ συγκέντρωσαν από τέσσερις νίκες η καθεμία. Η σειρά «The Boys» του Amazon Prime Video απέσπασε τρεις νίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας που αποτέλεσε έκπληξη, στην κατηγορία Πρωτότυπης Μουσικής και Στίχων με βραβείο στον συνθέτη Κρίστοφερ Λένερτζ.

Στην απονομή των βραβείων Δημιουργικών Τεχνών τιμήθηκαν τα προγράμματα με σενάριο. Σήμερα θα γίνει η απονομή των βραβείων σε προγράμματα χωρίς σενάριο, reality και ντοκιμαντέρ.

Για τον ρόλο του στη σειρά «The Studio» ο Μπράιαν Κράνστον κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Κωμικού Ηθοποιού. Η σειρά βραβεύθηκε επίσης στις κατηγορίες Επιλογή Καστ σε Κωμική Σειρά, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Μουσική Επιμέλεια, Μοντάζ Ήχου και Μίξη Ήχου.

Οι περισσότεροι από τους νικητές του «Studio» ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τον Σαλ Σάπερσταϊν, τον φανταστικό χαρακτήρα του υπεύθυνου του στούντιο, τον οποίο υποδύθηκε ο Άικ Μπάρινχολτζ.

Η Τζούλιαν Νίκολσον κέρδισε το βραβείο Guest Hθοποιού σε Κωμωδία για τη σειρά «Hacks» του HBO Max. Η Μέριτ Γουίβερ κέρδισε το βραβείο Guest Hθοποιού σε Δραματική Σειρά για το «Severance», ενώ ο Σον Χάτοσι κέρδισε το βραβείο Guest Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για το «The Pitt» του HBO Max. Το «The Pitt» κέρδισε επίσης το βραβείο Καστ σε Δραματική Σειρά.

Η Τζέσικα Λι Γκανιέ κέρδισε το βραβείο Διευύθυνσης Φωτογραφίας σε Δραματική Σειρά για το έργο της στο «Severance». Η Γκανιέ έγραψε ιστορία στα Emmy, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε τόσο για βραβείο Διεύθυνσης Φωτογραφίας όσο και Σκηνοθεσίας. Με τη νίκη της το Σάββατο, είναι η πρώτη γυναίκα που κατακτά τη νίκη στην κατηγορία.

Στα παρασκήνια, η Γκανιέ δήλωσε, σύμφωνα με το Variety, ότι η βράβευσή της στην κατηγορία Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας «ήταν ένα όνειρο που ήθελε να πραγματοποιήσει εδώ και πολύ καιρό».

Μίλησε επίσης για τη γυναικεία εκπροσώπηση στον κινηματογράφο γενικότερα αναφέροντας ότι καμία γυναίκα δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ στη συγκεκριμένη κατηγορία. Είπε ότι βίωσε σε ένα βαθμό διακρίσεις στην αρχή της καριέρας της. «Δούλεψα κάποτε για έναν άντρα που είπε ότι υπάρχουν δύο πράγματα που οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν: Να είναι οδηγοί της Formula 1 ή Διευθύντριες Φωτογραφίας. Και αυτό με παρακίνησε πολύ» υπογράμμισε.

Για την κατάκτηση έξι βραβείων και την αναγνώριση της σειράς «Severance», η Γκανιέ είπε: «Είναι μια τόσο ξεχωριστή σειρά. Νομίζω ότι όταν κυκλοφόρησε η πρώτη σεζόν, ήταν λίγο αουτσάιντερ. Ο κόσμος δεν την πρόσεξε πραγματικά. Και τώρα το να βλέπεις τη βάση των θαυμαστών και πόσο έχει μεγαλώσει είναι εκπληκτικό» σημείωσε.

Η Μάγια Ρούντολφ, παρουσιάστρια της τελετής απονομής στην έναρξη αναφέρθηκε στους τεχνικούς και τα μέλη των τηλεοπτικών συνεργείων που βραβεύονται με Emmy Δημιουργικών Τεχνών. «Αυτά είναι τα πραγματικά βραβεία Emmy». «Αυτά είναι τα Emmy για τους ανθρώπους που κάνουν όλη τη μαγεία να συμβαίνει».

Tα βραβεία Έμμυ Δημιουργικών Τεχνών 2025

Καλύτερη Guest Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Hacks – Τζούλιαν Νίκολσον

Εξαίρετο Σύγχρονο Μακιγιάζ (Μη Προσθετικό)

The Penguin – Μάρθα Μενέντεζ, Κιμ Κόλι, Μαρία Μάιο

Εξαίρετο Προσθετικό Μακιγιάζ

The Penguin – Μάικ Μαρίνο, Μάικλ Φοντέιν, Κρίσταλ Τζουρέιντο, Νταϊάνα Κόι, Κλερ Φλιουγουίν, Τζέρι Κονσταντίν, Γιόιτσι Σακαμότο, Μπόμπι Ντιλ

Καλύτερα Κοστούμια Εποχής

Bridgerton – Τζον Γουόλτερ Γκλέιζερ III, Αμάντα ΜακΛάχλαν, Ντούγκι Χοκς, Τζορτζ Σέιερ, Άντονι Μπρούκμαν

Καλύτερα Σύγχρονα Κοστούμια

The Studio – Κάμερον Λένοξ, Μπέτσι Γκλικ, Τάιλερ Κίνι

Καλύτερα Κοστούμια για Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Ταινία

The Penguin – Έλεν Γουάνγκ, Κέιτ Σμιθ, Όστιν Γουίτικ, Έσθερ Τζ. Χαν, Μπέκα Φρέουντ

Καλύτερα Κοστούμια σε σειρά Φαντασίας/Επιστημονικής Φαντασίας

Andor – Μάικλ Γουίκινσον, Κέιτ Ο’ Φάρελμ Ρίτσαρντ Ντέιβις, Πόλα Φαγιάρντο,

Black Mirror – Μάθιου Πράις, Άλις Γουντγουόρντ, Λίσα Μίλτον, Τζένιφερ Γκιτς, Αλεξάντερ Γουάτ

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής για Αφηγηματικό Σύγχρονο Πρόγραμμα

Severance – Τζέρεμι Χιντλ, Αν Μπάρτεκ, Ντέιβιντ Σλέσινγκερ

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής για Αφηγηματικό Πρόγραμμα Εποχής ή Φαντασίας

Andor – Λουκ Χουλ, Τόμππι Μπράιτον, Ρεμπέκα Αλγουεϊ

Καλύτερη Επιλογή Καστ σε Δραματική Σειρά

The Pitt – Κάθι Σάντριτς Γκέλντοφ, Έρικα Μπέργκερ

Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

The Studio – Μπράιαν Κράνστον

Καλύτερη Επιλογή Καστ σε Δραματική Σειρά

The Studio – Μελίσα Κόστεν Μπάουερ, Φρανσίν Μέισλερ

Καλύτερη Επιλογή Κάστινγκ σε Μίνι Σειρά

Adolescence – Σαχίν Μπέιγκ

Καλύτερο Animated Πρόγραμμα

Arcane – The Dirt Under Your Nails – Netflix – A Riot Games, Fortiche production for Netflix

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Ταινία

Adolescence – Μάθιου Λούις

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Σειρά

The Studio – Άνταμ Νιούπορτ Μπέρα (30 λεπτών)

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας για Σειρά (μία ώρας)

Severance – Τζέσικα Λι Γκανιέ

Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

The Pitt – Σον Χάτοσι

Καλύτερη Guest Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Severance – Μέρι Γουίβερ

Καλύτερη Μουσική Σύνθεση σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία, Ταινία, Αφιέρωμα

The Penguin – Μικ Τζακίνο

Καλύτερη Μουσική Σύνθεση σε Σειρά

Severance – Θίοντορ Σαπίρο

Καλύτερα Ειδικά Οπτικά Εφέ σε μια Σεζόν ή μια Ταινία

Andor Disney+ • Lucasfilm Ltd.

Καλύτερα Ειδικά Οπτικά Εφέ σε ένα Επεισόδιο

The Penguin Bliss • HBO | Max • Acid and Tender Productions, 6th & Idaho Motion Picture Company, Dylan Clark Productions, Chapel Place Productions, Zobot Projects, DC Studios, Warner Bros. Television

Καλύτερη Τηλεταινία

Rebel Ridge – Netflix και Bonneville Pictures production

