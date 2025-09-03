Ο αγώνας Τουρκία – Σερβία στο EuroBasket 2025 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (3/9).

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον 4ο όμιλο, έχουν μόνο νίκες μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές και όποια επικρατήσει θα πάρει την 1η θέση του γκρουπ και θα έχει καλύτερες διασταυρώσεις στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Σουηδία, Νοvasports 4

18:00 Τσεχία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Γερμανία, Novasports 4

21:15 Τουρκία – Σερβία, Novasports Start