Στο επεισόδιο της Τρίτης του Exathlon, οι μπλε έδειξαν καθαρά τη δύναμή τους, κερδίζοντας αρκετά αγωνίσματα ασφαλείας και διευρύνοντας το προβάδισμά τους σε νίκες.

Ο Γιώργος κατέκτησε τη νίκη στην πιο συγκλονιστική μάχη του αγώνα, ενώ ο Κόρο πανηγύρισε θριαμβευτικά επί του Μάριου σε αγώνισμα – θρίλερ.

Η ομάδα των μπλε γιόρτασε με ενθουσιασμό στην πισίνα, δείχνοντας ότι η ταχύτητα και η ευστοχία τους ήταν καθοριστικές.

Αντίθετα, οι πορτοκαλί αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Τρεις παίκτες – ο Σχίζας, η Σταυρούλα και η Εύη – τραυματίστηκαν στα προηγούμενα αγωνίσματα, γεγονός που αποδυνάμωσε σημαντικά την ομάδα.

Η Εύη αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω του τραυματισμού της, προκαλώντας συγκίνηση στη Σταυρούλα, η οποία έχει έρθει κοντά με τη συναθλήτριά της.

Στη συνέχεια, η Μαίρη υπέστη δεύτερη ήττα στο αγώνισμά της, ενώ ο Φάνης τραυματίστηκε και αυτός μετά από πτώση στην τσουλήθρα, χάνοντας την ισορροπία του.

Τα αγωνίσματα ασφαλείας χαρακτηρίστηκαν από ανατροπές και έντονο ανταγωνισμό: ο Φάνης εντυπωσίασε με την ευστοχία του, αλλά χρειάστηκε παρέμβαση VAR για την τελική έκβαση, ενώ η Ιωάννα, παρά τον τραυματισμό της, κατάφερε να κερδίσει ένα από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα. Ο Κόρο αφιέρωσε μια ακόμα νίκη στη γυναίκα του, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Μάριου και Καραγκούνια έδειξαν ότι η πίεση ήταν μεγάλη για όλους τους παίκτες.

Η κατάσταση στους πορτοκαλί συνεχίζει να επιδεινώνεται, με πλήρη αναρχία και έντονη εσωτερική ένταση, ενώ οι μπλε δείχνουν να διατηρούν τον έλεγχο και να εκμεταλλεύονται κάθε αδυναμία των αντιπάλων τους.

Στιγμές έντασης καταγράφηκαν μεταξύ των Σοϊλέδη και Φάνη.